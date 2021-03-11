Українець намагався завезти в країну російських голубів-спортсменів (відео)

Затриманий стверджував, що коробки з птахами знайшов випадково, але прикордонники йому не повірили

Громадянина України затримали співробітники ДПСУ за спробу нелегального ввезення в Україну з Росії коробок з 20-ма голубами.

Як інформує прес-служба відомства, про невідомого чоловікова біля кордону повідомив прикордонникам місцевий житель. З'ясувалося, що порушником виявився 43-річний громадянин України, який мав при собі дві коробки з декоративними голубами.

"При огляді пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були окільцьовані. На кільцях вказані номери птахів, а також мітка "RUS SRSG 2020", що свідчить про належність до "Союзу російських спортсменів-голубівників", — сказано в повідомленні.

Затриманий заявив, що нібито під час пошуку собаки, що втекла від нього в напрямку кордону, він заблукав, а ящики з голубами просто знайшов. Однак, після перевірки ділянки кордону, було встановлено, що чоловік перетнув російсько-український кордон незаконно з території України на територію Росії, а потім — назад.

У ДПСУ припускають, що птахів могли використовувати в змаганнях. Чоловіка затримали для з'ясування обставин правопорушення.

[ + – ] Голуби, яких намагалися незаконно ввезти в Україну

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