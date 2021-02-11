На границе с Польшей задержаны более 100 людей с фальшивыми документами на трудоустройство

Это самая многочисленная группа людей с фальшивыми документами, задержанная за последние несколько лет на границе.

Свыше сотни граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу в Польше были задержаны на украинско-польском пограничном переходе в Медыке во Львовской области, передает "Польское радио".

По информации издания, это – самая многочисленная группа иностранцев с поддельными документами, задержанная за последние несколько лет. Кроме фиктивных разрешений у них при себе были дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше.

Сообщается, что на основе этих документов молдаване и украинцы должны были работать в гостиницах и на складах в окрестностях Лодзи и на западе Польши.

"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, заявляя, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза", — заявила спикер Бескидского отдела пограничной службы майор Эльжбета Пикор.

Всех задержанных вернули на территорию Украины. Они согласились с наказанием в виде лишения свободы на полгода с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, в Польше фамилии украинцев всё чаще звучат в сводках криминальной хроники.

Согласно опросам, 17% граждан Польши недовольны консенсусом по отсутствию территориальных претензий к восточным соседям – Украине, Литве и Беларуси. Еще до нескольких процентов поляков имеют в целом негативное отношение к восточноевропейским нациям, их иммиграции в Польшу, а также к проявлениям солидарности.