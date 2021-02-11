На кордоні з Польщею затримано більше 100 людей з фальшивими документами на працевлаштуванням

Це найчисленніша група людей з фальшивими документами, затримана за останні кілька років на кордоні.

Понад сотню громадян України та Молдови із фальшивими дозволами на роботу в Польщі були затримані на українсько-польському прикордонному переході в Медиці у Львівській області, передає "Польське радіо".

За інформацією видання, це — найчисленніша група іноземців із підробленими документами, затримана за останні кілька років. Крім фіктивних дозволів у них із собою були додаткові документи з інформацією про умови та місце працевлаштування в Польщі.

Повідомляється, що на основі цих документів молдавани й українці повинні були працювати в готелях і на складах в околицях Лодзі та на заході Польщі.

"Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, заявляючи, що це для них був пропуск на в'їзд до країн Європейського союзу", — заявила спікерка Бескидського відділу прикордонної служби майорка Ельжбета Пікор.

Усіх затриманих повернули на територію України. Вони погодилися з покаранням у вигляді позбавлення волі на півроку з дворічним випробувальним терміном.

Нагадаємо, у Польщі прізвища українців усе частіше звучать у зведеннях кримінальної хроніки.

Згідно з опитуваннями, 17% громадян Польщі незадоволені консенсусом із відсутності територіальних претензій до східних сусідів — України, Литві та Білорусі. Ще до декількох відсотків поляків мають в цілому негативне ставлення до східноєвропейських націй, їх імміграції до Польщі, а також до проявів солідарності.