Двоє росіян нелегально перепливли Ворсклу, щоб відпочити в Одесі (відео)

Свої дії вони пояснили "карантинними обмеженнями". Пізніше з'ясувалося, що одному з чоловіків в'їзд в Україну заборонений.

Двоє громадян РФ незаконно перетнули кордон України для того, щоб відпочити в Одесі.

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Про це в суботу, 5 червня, повідомляє в Facebook прес-служба Східного регіонального управління ДПСУ.

Затримали порушників кордону прикордонники, що несли службу біля населеного пункту Лукашівка неподалік від кордону.

У чоловіків 1980 і 1982 народження були з собою лише водійське посвідчення та рюкзак.

За їх словами, вони збиралися відвідати Одесу, щоб відпочити на узбережжі Чорного моря.

Свій неординарний спосіб перетинання державного кордону молодики пояснили карантинними обмеженнями.

[ + – ] Відео з порушниками кордону

Однак пізніше з'ясувалося, що одному із затриманих в 2019 році заборонили в'їзд в Україну на три роки за порушення українського законодавства.

Тоді громадянин Росії в аеропорту "Жуляни" (Київ) влаштував дебош, викрикував образи щодо України і співробітників ДПСУ.

За незаконний перетин кордону чоловікам загрожує адміністративна відповідальність. Також їм заборонять в'їзд в Україну: тому, хто повторно скоїв перетин кордону на 10 років, його товаришу — на 5.

[ + – ] повідомлення ДПСУ

Раніше повідомлялося, що в кінці травня на Закарпатті прикордонники затримали поляка, який намагався втретє з початку року нелегально проникнути на територію України. Чоловік заявив, що хотів потрапити в країну для того, щоб "збирати полуницю".

Також ми розповідали, як в Україну не пустили повний автобус білорусів з підробленими результатами ПЛР-тестів.

Фокус писав про те, що співробітники ДПСУ затримали громадянина України за спробу нелегального ввезення в Україну з Росії коробок з 20-ю голубами-спортсменами.