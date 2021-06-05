Двоє росіян нелегально перепливли Ворсклу, щоб відпочити в Одесі (відео)
Свої дії вони пояснили "карантинними обмеженнями". Пізніше з'ясувалося, що одному з чоловіків в'їзд в Україну заборонений.
Двоє громадян РФ незаконно перетнули кордон України для того, щоб відпочити в Одесі.
Про це в суботу, 5 червня, повідомляє в Facebook прес-служба Східного регіонального управління ДПСУ.
Затримали порушників кордону прикордонники, що несли службу біля населеного пункту Лукашівка неподалік від кордону.
У чоловіків 1980 і 1982 народження були з собою лише водійське посвідчення та рюкзак.
За їх словами, вони збиралися відвідати Одесу, щоб відпочити на узбережжі Чорного моря.
Свій неординарний спосіб перетинання державного кордону молодики пояснили карантинними обмеженнями.
Однак пізніше з'ясувалося, що одному із затриманих в 2019 році заборонили в'їзд в Україну на три роки за порушення українського законодавства.
Тоді громадянин Росії в аеропорту "Жуляни" (Київ) влаштував дебош, викрикував образи щодо України і співробітників ДПСУ.
За незаконний перетин кордону чоловікам загрожує адміністративна відповідальність. Також їм заборонять в'їзд в Україну: тому, хто повторно скоїв перетин кордону на 10 років, його товаришу — на 5.
Раніше повідомлялося, що в кінці травня на Закарпатті прикордонники затримали поляка, який намагався втретє з початку року нелегально проникнути на територію України. Чоловік заявив, що хотів потрапити в країну для того, щоб "збирати полуницю".
Також ми розповідали, як в Україну не пустили повний автобус білорусів з підробленими результатами ПЛР-тестів.
Фокус писав про те, що співробітники ДПСУ затримали громадянина України за спробу нелегального ввезення в Україну з Росії коробок з 20-ю голубами-спортсменами.