На будівництво Президентського університету виділили перші 70 млн грн

14 млн грн підуть на створення компанії, яка замовить будівельні роботи. На їхню підготовку виділили 56 млн грн, а тендер обіцяють провести цьогоріч.

На будівництво Президентського університету вперше виділили фінансування — понад 70 мільйонів гривень. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

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"На це перерахували гроші з Президентського фонду з підтримки освіти, науки та спорту", — заявили в комітеті.

Журналісти пишуть, що частина грошей — 14 мільйонів гривень — буде спрямована на створення організації, яка стане замовником робіт. Ще 56 мільйонів гривень підуть безпосередньо на підготовчо-будівельні роботи, почати які планують вже найближчим часом.

У комітеті пообіцяли, що до кінця року буде проведений тендер із проведення цих робіт.

Фото: Скріншот

Що таке Президентський університет?

Створення навчального закладу раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. За його словами, в університеті навчатимуть "людей майбутнього". Указ про його створення вже підписаний.

В університеті діятиме принцип "скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі". Викладання, як очікується, буде переважно англійською мовою.

Фокус в окремому матеріалі розбирався, навіщо будують університет Зеленського.