На строительство Президентского университета выделили первые 70 млн грн

14 млн грн пойдут на создание компании, которая закажет строительные работы. На их подготовку выделили 56 млн грн, а тендер обещают провести в этом году.

На строительство Президентского университета впервые выделили финансирование — более 70 миллионов гривен. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Комитет Верховной рады по вопросам бюджета.

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"На это перечислили деньги из Президентского фонда по поддержке образования, науки и спорта", — заявили в комитете.

Журналисты пишут, что часть денег — 14 миллионов гривен — будет направлена на создание организации, которая станет заказчиком работ. Еще 56 миллионов гривен пойдут непосредственно на подготовительно-строительные работы, начать которые планируют уже в ближайшее время.

В комитете пообещали, что до конца года будет проведен тендер по проведению этих работ.

Фото: Скриншот

Что такое Президентский университет?

Создание учебного заведения ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в университете будут обучать "людей будущего". Указ о его создании уже подписан.

В университете будет действовать принцип "сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе". Преподавание, как ожидается, будет преимущественно на английском языке.

Фокус в отдельном материале разбирался, зачем строят университет Зеленского.