Бійки не було: нові подробиці смерті судді Віталія Писанця під Києвом

У судді міг відірватися тромб на тлі серйозної черепно-мозкової травми, яку він отримав в 2012 році в Луганській області.

Свідки спростували первинну версію смерті судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця. Про це повідомляє Україна 24.

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Як відомо, Віталій Писанець помер в будинку в селі Погреби Київської області. Суддя Печерського райсуду тут відпочивав в компанії свого друга-адвоката і слідчого Солом'янського райуправління поліції Києва.

Спершу повідомлялося, що між чоловіками виник конфлікт, в ході якого Віталій Писанець вдарив слідчого Хоменка по обличчю. Після сварки вони знову сіли за стіл і продовжили відпочивати. У якийсь момент у Віталія Писанця пішла кров з носа, посиніло обличчя. Суддя знепритомнів, впав на підлогу, і помер до приїзду медиків.

Друга версія — Віталій Писанець міг померти через тромб, що відірвався під час гулянь. Суддя Печерського райсуду в 2012 році отримав серйозну черепно-мозкову травму після побиття невідомими, а смерть судді — наслідок важких ушкоджень.

Однак, як розповідають журналісти, свідки спростували інформацію про бійку під час застілля під Києвом.

"Свідки повідомляють, що ніякого конфлікту не було — нібито під час відпочинку судді стало погано, у нього з носа пішла кров, після чого він помер вже після того, як йому викликали швидку саме ті люди, з якими він відпочивав", — заявив журналіст .

Факт смерті судді Віталія Писанця також підтвердили в поліції Київської області і заявили, що розслідуванням займуться співробітники ДБР за статтею "Умисне вбивство".

Колишній слідчий з особливо важливих справ МВС Руслан Сушко зазначив, що Віталій Писанець хоч і брав участь в гучних справах, проте його рішення не впливали безпосередньо на хід судових розглядів. Екс-топ-чиновник МВС також відкинув версію про вбивство судді через помсту.

За його словами, Віталій Писанець брав участь у справах Павла Шеремета і Віктора Медведчука в якості слідчого судді — він стежив за дотриманням законності на стадії досудового розслідування.

"І рішення слідчих суддів не мають пруденційного значення, тобто не мають значення для подальшого суду взагалі. Тому сказати, що рішення Писанця якимось чином вплинули на хід справ, не можна", — додав Руслан Сушко в спілкуванні з журналістами.

Хто такий Віталій Писанець?

Віталій Писанець в 1995 році, за даними ЧЕСНО, отримав диплом спеціаліста з правознавства в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

З 1998 по 2015 році працював в Свердловському міському суді Луганської області, а в 2015 році указом президента Петра Порошенка переведений до Печерського районного суду Києва.

У 2012 році на Віталій Писанця в Луганській області напали невідомі, в результаті чого суддя Свердловського міськсуду отримав важкі травми — перелом черепа і крововилив. Передбачалося, що напад на суддю організували через його професійну діяльність.

Після переведення до Печерського районного суду Києва Віталій Писанець брав участь в декількох гучних справах: вбивство журналіста Павла Шеремета і справа Віктора Медведчука про державну зраду.