У Дніпрі під час вибуху автомобіля загинули двоє людей (фото, відео)
У поліції не заперечують, що те, що трапилося, кваліфікують як теракт. Усього загиблих двоє: начальниця пресслужби ДСНС Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.
Сьогодні, 15 вересня, приблизно о 09:00 в Дніпрі на пр. Богдана Хмельницького під час руху вибухнув автомобіль Nissan Primera. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Унаслідок вибуху загинули дві людини, які знаходилися всередині машини, говориться в повідомленні.
Невідомо, що стало причиною вибуху. На місце прибула бригада швидкої допомоги. Недалеко від Nissan знайшли рештки людини, повідомило місцеве видання "Інформатор" із місця події.
Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинуло двоє — чоловік і жінка. За даними видання "Страна", він був сапером у зоні АТО, вона — співробітниця пресслужби ДСНС. За однією з версій правоохоронців, в автомобілі могли перевозити вибухівку, і вона здетонувала. За іншою — сталося умисне вбивство.
У ГУ Нацполіції Дніпропетровської області не заперечують, що те, що трапилося, кваліфікують як теракт.
ДСНС України повідомила, що в Дніпрі трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева.
Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак, передав "Інформатор".
Нагадаємо, вночі 11 травня в Івано-Франківську прогримів вибух, який пошкодив автомобіль. Попередньо встановлено, що зловмисник вистрілив по машині з предмета, схожого на ручний протитанковий гранатомет.