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У Дніпрі під час вибуху автомобіля загинули двоє людей (фото, відео)

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У поліції не заперечують, що те, що трапилося, кваліфікують як теракт. Усього загиблих двоє: начальниця пресслужби ДСНС Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Сьогодні, 15 вересня, приблизно о 09:00 в Дніпрі на пр. Богдана Хмельницького під час руху вибухнув автомобіль Nissan Primera. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Унаслідок вибуху загинули дві людини, які знаходилися всередині машини, говориться в повідомленні.

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Невідомо, що стало причиною вибуху. На місце прибула бригада швидкої допомоги. Недалеко від Nissan знайшли рештки людини, повідомило місцеве видання "Інформатор" із місця події.

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Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинуло двоє — чоловік і жінка. За даними видання "Страна", він був сапером у зоні АТО, вона — співробітниця пресслужби ДСНС. За однією з версій правоохоронців, в автомобілі могли перевозити вибухівку, і вона здетонувала. За іншою — сталося умисне вбивство.

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У ГУ Нацполіції Дніпропетровської області не заперечують, що те, що трапилося, кваліфікують як теракт.

ДСНС України повідомила, що в Дніпрі трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева.

Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак, передав "Інформатор".

Дарина Гречіщева, Олексій Кавлак
Дар'я Гречіщева й Олексій Кавлак

Нагадаємо, вночі 11 травня в Івано-Франківську прогримів вибух, який пошкодив автомобіль. Попередньо встановлено, що зловмисник вистрілив по машині з предмета, схожого на ручний протитанковий гранатомет.