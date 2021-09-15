В Днепре при взрыве автомобиля погибли два человека (фото, видео)

В полиции не исключают, что случившееся квалифицируют как теракт. Всего погибших двое: начальница пресс-службы ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Сегодня, 15 сентября, около 09:00 в Днепре на пр. Богдана Хмельницкого при движении взорвался автомобиль Nissan Primera. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

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В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри машины, говорится в сообщении.

Неизвестно, что стало причиной взрыва. На место прибыла бригада скорой помощи. Недалеко от Nissan обнаружили останки человека, сообщило местное издание "Информатор" с места происшествия.

Во время взрыва автомобиля в Днепре погибли двое – мужчина и женщина. По данным издания "Страна", он был сапером в зоне АТО, она – сотрудник пресс-службы ГосЧС. По одной из версий правоохранителей, в автомобиле могли перевозить взрывчатку, и она сдетонировала. По другой – произошло умышленное убийство.

В ГУ Нацполиции Днепропетровской области не исключают, что случившееся квалифицируют как теракт.

ГСЧС Украины сообщила, что в Днепре трагически погибла начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева.

Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак, передал "Информатор".

[ + – ] Дарья Гречищева и Алексей Кавлак

Напомним, ночью 11 мая в Ивано-Франковске прогремел взрыв, который повредил автомобиль. Предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил по машине из предмета, похожего на ручной противотанковый гранатомет.