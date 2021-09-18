У Мелітополі жінка регулярно пізніми вечорами кидається під автомобілі (відео)
Поліція і швидка забирають жінку з дороги, але через деякий час вона повертається.
У Новому Мелітополі вечорами і вночі часто можна бачити одну і ту ж картину: жінка близько 50 років розташовується на середині дороги, іноді намагаючись потрапити під колеса проїжджаючих автомобілів. Про це написало місцеве видання "РИА Мелітополь".
Днями це відбувалося на пішохідному переході навпроти ринку. Жінка, яка зовні знаходиться в неадекватному стані, лежала на асфальті і добровільно йти звідти відмовлялася.
Нетверезі жінка і чоловік намагалися прибрати її з дороги, але у них це не вийшло.
Про подібне ЗМІ писали і в серпні, і в липні.
Люди регулярно викликають поліцію і швидку, але з якихось причин жінку відпускають, і вона знову з'являється на дорозі. Правда, раніше вона виходила на дорогу на вул. Інтеркультурної біля магазину "Скорпіон", а зараз змінила місце.
Водії повільно проїжджають поряд з жінкою, хтось взагалі зупиняється, через це часом утворюються затори.
Іноді водії на руках відносять жінку на узбіччя. На одному з відео чутно, що хтось пропонує обгородити жінку на дорозі, щоб її було краще видно водіям у темряві.
Нагадаємо, в травні в центрі Мелітополя двоє чоловіків напилися і на зупинці транспорту почали розважати перехожих. Очевидці стверджують, що одним з "артистів" був помічник міського голови Маріуполя.