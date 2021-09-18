У Мелітополі жінка регулярно пізніми вечорами кидається під автомобілі (відео)

Поліція і швидка забирають жінку з дороги, але через деякий час вона повертається.

У Новому Мелітополі вечорами і вночі часто можна бачити одну і ту ж картину: жінка близько 50 років розташовується на середині дороги, іноді намагаючись потрапити під колеса проїжджаючих автомобілів. Про це написало місцеве видання "РИА Мелітополь".

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Днями це відбувалося на пішохідному переході навпроти ринку. Жінка, яка зовні знаходиться в неадекватному стані, лежала на асфальті і добровільно йти звідти відмовлялася.

[ + – ] Мешканка Мелітополя регулярно вкладається поперек проїжджої частини

Нетверезі жінка і чоловік намагалися прибрати її з дороги, але у них це не вийшло.

Про подібне ЗМІ писали і в серпні, і в липні.

[ + – ] У Мелітополі жінка кидається під автомобілі

[ + – ] Жінка на проїжджій частині — Мелітополь

Люди регулярно викликають поліцію і швидку, але з якихось причин жінку відпускають, і вона знову з'являється на дорозі. Правда, раніше вона виходила на дорогу на вул. Інтеркультурної біля магазину "Скорпіон", а зараз змінила місце.

Водії повільно проїжджають поряд з жінкою, хтось взагалі зупиняється, через це часом утворюються затори.

Іноді водії на руках відносять жінку на узбіччя. На одному з відео чутно, що хтось пропонує обгородити жінку на дорозі, щоб її було краще видно водіям у темряві.

Нагадаємо, в травні в центрі Мелітополя двоє чоловіків напилися і на зупинці транспорту почали розважати перехожих. Очевидці стверджують, що одним з "артистів" був помічник міського голови Маріуполя.