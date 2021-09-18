В Мелитополе женщина регулярно поздними вечерами бросается под автомобили (видео)

Полиция и скорая забирают женщину с дороги, но через некоторое время она возвращается.

В Новом Мелитополе по вечерам и ночью часто можно видеть одну и ту же картину: женщина около 50 лет располагается на середине дороги, иногда пытаясь попасть под колеса проезжающих автомобилей. Об этом написало местное издание "РИА Мелитополь".

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На днях это происходило на пешеходном переходе напротив рынка. Женщина, внешне находящаяся в неадекватном состоянии, лежала на асфальте и добровольно уходить оттуда отказывалась.

[ + – ] Жительница Мелитополя регулярно укладывается поперек проезжей части

Нетрезвые женщина и мужчина пытались убрать ее с дороги, но у них это не получилось.

О подобном СМИ писали и в августе, и в июле.

[ + – ] В Мелитополе женщина бросается под автомобили

[ + – ] Женщина на проезжей части - Мелитополь

Люди регулярно вызывают полицию и скорую, но по каким-то причинам женщину отпускают, и она снова появляется на дороге. Правда, раньше она выходила на дорогу на ул. Интеркультурной возле магазина "Скорпион", а сейчас сменила место.

Водители медленно проезжают рядом с женщиной, кто-то вообще останавливается, из-за этого порой образуются заторы.

Иногда водители на руках относят женщину на обочину. На одном из видео слышно, что кто-то предлагает огородить лежащую на дороге, чтобы ее было лучше видно водителям в темноте.

Напомним, в мае в центре Мелитополя двое мужчин напились и на остановке транспорта начали развлекать прохожих. Очевидцы утверждают, что одним из "артистов" был помощник городского головы Мариуполя.