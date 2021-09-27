Керував Києвом за нацистів: до річниці Бабиного Яру в столиці з'явиться пам'ятник Багазію

За даними з книги, написаної ексглавою КМДА, бургомістр Києва Володимир Багазій у 1941 році закликав допомагати німецьким солдатам одягом і хвалив їх за звільнення України від "ж*до-більшовиків".

У Києві до 80-х роковин масових вбивств євреїв у Бабиному Яру планують встановити пам'ятний камінь, присвячений діячеві Організації українських націоналістів (ОУН) Володимиру Багазію, який із 1941 по 1942 рік — за часів нацистської окупації — був бургомістром міста. Про це йдеться на сайті проекту "Один камінь, одне життя — 80 каменів спотикання для Києва", який реалізується Українським центром вивчення історії Голокосту за ініціативою Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Києві за підтримки Київської міської державної адміністрації (КМДА).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

В анкеті Багазія на сайті говориться, що він, незважаючи на займану посаду, саботував накази нацистів, за що був заарештований їхньою службою безпеки, а потім розстріляний у Бабиному Яру разом зі своїм старшим сином Ігорем.

У той же час, як пише ексглава КМДА і депутат Верховної Ради I і III скликань Іван Салій у своїй книзі "Обличчя столиці в долях її керівників", у грудні 1941 року бургомістр звернувся до киян і заявив, що "переможна німецька армія звільнила Україна від ж*до-більшовицького панування".

"Тепер на Сході під час суворої зими проходять вперті бої, і хоробрі німецькі солдати кладуть життя за остаточне звільнення від більшовизму, за світле майбутнє нової Європи", — цитує його слова Салій.

У книзі стверджується, що, звертаючись до жителів Києва, бургомістр попросив їх допомогти німецьким солдатам, зібравши для них теплий одяг.

За інформацією Салія, в листопаді того ж року на сторінках газети "Українське слово" були опубліковані наступні слова Багазія: "Українці! Злочинне панування ж*до-московського більшовизму в Україні закінчилося. Німецька армія знищила мобілізовані ж*дівством і більшовизмом численні радянські армії та назавжди звільнила Україну від червоних окупантів. Громадяни Києва! Не вірте брехливим чуткам і наклепу. наклепники будуть каратися нарівні з саботажниками".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Як йдеться на сайті проекту "Один камінь, одне життя — 80 каменів спотикання для Києва", пам'ятний камінь Багазію мають намір встановити на вулиці Братській, яка розташована на Подолі.

30 вересня у пресцентрі "Укрінформу" відбудеться пресконференція за участю мера Києва Віталія Кличка, посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, директора української філії інституту Гете Фабіана Мюльталера, історика Анатолія Подольського та представника проекту "Камені спотикання" Анне Томасом. Тема конференції — установка перших каменів у столиці в межах проекту.

Фокус звернувся в КМДА, щоб з'ясувати, чи дійсно Багазію встановлять пам'ятний камінь, і якщо так — то який стосунок міської влади до цієї постаті. На момент публікації матеріалу відповіді ми не отримали.

Раніше почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков написав для Фокуса колонку про шість місць масових розстрілів євреїв в Україні.

Нагадаємо, що щорічно 12 квітня ізраїльтяни віддають данину пам'яті жертвам Голокосту. За традицією, у цей день з першими звуками сирени в країні на дві хвилини зупиняється весь рух.