Руководил Киевом при нацистах: к годовщине Бабьего Яра в столице появится памятник Багазию

По данным из книги, написанной экс-главой КГГА, бургомистр Киева Владимир Багазий в 1941 году призывал помогать немецким солдатам одеждой и хвалил их за освобождение Украины от "ж*до-большевиков".

В Киеве к 80-й годовщине массовых убийств евреев в Бабьем Яру планируют установить памятный камень, посвященный деятелю Организации украинских националистов (ОУН) Владимиру Багазию, который с 1941 по 1942 год — во времена нацистской оккупации — был бургомистром города. Об этом говорится на сайте проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева", который реализуется Украинским центром изучения истории Холокоста по инициативе Посольства Федеративной Республики Германии в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В анкете Багазия на сайте говорится, что он, несмотря на занимаемую должность, саботировал приказы нацистов, за что был арестован их службой безопасности, а затем расстрелян в Бабьем Яру вместе со своим старшим сыном Игорем.

В то же время, как пишет экс-глава КГГА и депутат Верховной Рады I и III созывов Иван Салий в своей книге "Лицо столицы в судьбах ее руководителей", в декабре 1941 года бургомистр обратился к киевлянам и заявил, что "победоносная немецкая армия освободила Украину от ж*до-большевистского господства".

"Теперь на Востоке во время суровой зимы проходят упертые бои, и храбрые немецкие солдаты кладут жизни за окончательное освобождение от большевизма, за светлое будущее новой Европы", — цитирует его слова Салий.

В книге утверждается, что обращаясь к жителям Киева бургомистр попросил их помочь немецким солдатам, собрав для них теплую одежду.

По информации Салия, в ноябре того же года на страницах газеты "Украинское слово" были опубликованы следующие слова Багазия: "Украинцы! Преступное господство ж*до-московского большевизма в Украине закончилось. Немецкая армия уничтожила мобилизированные ж*довством и большевизмом многочисленные советские армии и навсегда освободила Украину от красных оккупантов. Граждане Киева! Не верьте лживым слухам и клевете. Клеветники будут наказываться наравне с саботажниками".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Как говорится на сайте проекта "Один камень, одна жизнь — 80 камней преткновения для Киева", памятный камень Багазию намерены установить на улице Братской, которая находится на Подоле.

30 сентября в пресс-центре "Укринформа" состоится пресс-конференция с участием мэра Киева Виталия Кличко, посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, директора украинского филиала института Гете Фабиана Мюльталера, историка Анатолия Подольского и представителя проекта "Камни преткновения" Анне Томасом. Тема конференции — установка первых камней в столице в рамках проекта.

Фокус обратился в КГГА, чтобы выяснить, действительно ли Багазию установят памятный камень, и если да — то какое отношение городской власти к этой фигуре. На момент публикации материала ответа мы не получили.

Ранее почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняков написал для Фокуса колонку о шести местах массовых расстрелов евреев в Украине.

Напомним, что ежегодно 12 апреля израильтяне отдают дань памяти жертвам Холокоста. По традиции, в этот день с первыми звуками сирены в стране на две минуты останавливается все движение.