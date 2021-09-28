Американець місяць прожив у київському аеропорту "Бориспіль" (відео)

Громадянина США Нейдера Догана обікрали, коли чоловік прийшов повечеряти в кафе аеропорту. А додому повертатися він не хотів, оскільки спочатку планував відвідати ще Польщу і Чехію.

У міжнародному аеропорту Бориспіль цілий місяць жив громадянин США Нейдер Доган. Американець змушений був ночувати в залі очікування, оскільки його обікрали на 9 тис. доларів. Про це говориться в сюжеті телеканалу ТСН.

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Коли 54-річний Нейдер Доган прилетів в Україну, то відразу пішов вечеряти в кафе аеропорту, де його пограбували і забрали всі гроші — 9 195 доларів. У чоловіка збереглися документи, тому він міг будь-якої миті покинути аеропорт, але так і не наважився на це через відсутність грошей. В Америку Доган теж не захотів повертатися, оскільки планував спочатку відвідати ще Польщу і Чехію.

Американець інвалід — він важить 180 кг і пересувається на спеціальному скутері. Щомісяця він отримує допомогу в розмірі 700 доларів. Тому він змушений був залишитися в аеропорту в очікуванні наступного грошового надходження 1 жовтня.

За словами американця, у залі він відчуває себе в безпеці, оскільки перебуває під наглядом поліцейських. За його словами, одного разу його захистили копи, коли до нього приставали кривдники. Що стосується особистої гігієни, то американець каже, що вже звик митися під краном у туалеті. Спочатку прибиральницям це не подобалося, але після вони помітили, що американець поводиться охайно і стали ставитися краще. Харчувався Нейдер у кафе, де його вже знали і періодично давали їжу.

У цілому про персонал аеропорту американець відгукувався добре. Він вважає, що подібна ситуація з ним могла статися, де завгодно, і каже, що любить Україну та її громадян.

У правоохоронних органах заявили, що вони в курсі того, що в іноземця вкрали велику суму грошей. Претензій до американця в поліцейських не було, тому вони не виганяли Нейдера на вулицю цілий місяць.

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що в Борисполі пограбували чоловіка, забравши в нього хліб, сірники і пакетики мівіни. Злодіїв затримали "по гарячих слідах" поблизу залізничної станції.