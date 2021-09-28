Американец месяц прожил в киевском аэропорту "Борисполь" (видео)

Гражданина США Нэйдера Догана обокрали, когда мужчина пришел поужинать в кафе аэропорта. А домой возвращаться он не хотел, так как изначально планировал посетить еще Польшу и Чехию.

В международном аэропорту Борисполь целый месяц жил гражданин США Нэйдер Доган. Американец вынужден был ночевать в зале ожидания, поскольку его обокрали на 9 тыс. долларов. Об том говорится в сюжете телеканала ТСН.

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Когда 54-летний Нэйдер Доган прилетел в Украину, то сразу пошел ужинать в кафе аэропорта, где его ограбили и забрали все деньги – 9 195 долларов. У мужчины сохранились документы, поэтому он мог в любой момент покинуть аэропорт, но так и не решился на это из-за отсутствия денег. В Америку Доган тоже не захотел возвращаться, так как планировал изначально посетить еще Польшу и Чехию.

Американец инвалид – он весит 180 кг и передвигается на специальном скутере. Ежемесячно он получает пособие в размере 700 долларов. Поэтому он вынужден был остаться в аэропорту в ожидании следующего денежного поступления 1 октября.

По словам американца, в зале он чувствует себя в безопасности, так как находится под присмотром полицейских. По его словам, однажды его защитили копы, когда к нему приставали обидчики. Что касается личной гигиены, то американец говорит, что уже привык мыться под краном в уборной. По началу уборщицам это не нравилось, но после они заметили, что американец ведет себя аккуратно и стали относится лучше. Питался Нэйдер в кафе, где его уже знали и периодически давали еду.

В целом о персонале аэропорта американец отзывался хорошо. Он считает, что подобная ситуация с ним могла произойти где угодно и говорит, что любит Украину и ее граждан.

В правоохранительных органах заявили, что они в курсе того, что у иностранца украли крупную сумму денег. Претензий к американцу у полицейских не было, поэтому они не выгоняли Нэйдера на улицу целый месяц.

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