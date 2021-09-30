Інноваційні дитячі майданчики. Новий підхід до створення ігрового простору на прикладі ЖК "Нова Англія"

У Києві з'явилися дитячі ігрові майданчики, які не тільки розважають дітей, а й цілісно сприяють їх гармонійному розвитку. Вони є авторським архітектурним витвором. І діти тут можуть придумувати різні сценарії гри, відчувати себе особливими і всебічно розвиватися. ЖК "Нова Англія" розповість, як і навіщо було створено інноваційні дитячі майданчики і чому це важливо для нашого суспільства.

Передісторія. Цього року ЖК "Нова Англія" ввела в експлуатацію вже 7-й будинок проекту і відкрила новий двір, де розмістилися два авторські дитячі майданчики навколо алеї фонтанів.

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– "Сьогодні існує проблема: сучасні міські діти гостро відчувають дефіцит активних рухів, свободи і недостатньо розвинену уяву. В основному це через розвиток дитячої залежності від технологій, гаджетів тощо. Тому ми вирішили підійти серйозно до реалізації нашого завдання.

Для створення нових дитячих майданчиків ми користувалися послугами професіоналів в архітектурі, психології та педагогіці. Нам вдалося створити методологію підбору ігрового обладнання, яка враховує вплив на вестибулярну, сенсорну, тактильну та інші системи дитини. Її мета – створити на дитячих майданчиках функціонал необхідний для гармонійного розвитку. Ми успішно інтегрували цей підхід в нові ігрові простори свого житлового комплексу", – коментує директор з маркетингу ЖК "Нова Англія", Щербань Анна.

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ: ФУНКЦІОНАЛ ОБ"ЄКТІВ

Дитячий простір в ЖК "Нова Англія" ділиться на дві ігрові зони, розраховані на різні вікові групи. Назвали їх "Fairy Town" і "Magic Journey".

Дитячий простір "Fairy Town" – для дітей до 4 років. Це ігровий комплекс, стилізований під казкову Англію. На ньому розмістилися: червоний 2-поверховий автобус з гірками, спіральними лазалками, навіть передбачені сидіння для пасажирів і кабіна водія; інтерактивні музичні інструменти; парні гойдалки (мама може кататися разом з малюком); батути; гірки з тунелями; усілякі балансири; каруселі; пісочниця з ігровими приміщеннями в формі лондонських телефонних будок; авторські мурали із сюжетами казки "Пітер Пен". Також увесь майданчик залито безпечним гумовим покриттям, у яке ми інтегрували декілька корисних і веселих занять: гра в "класики" у формі Біг-Бена для паралельного вивчення малюками цифр і алфавіт англійської мови (букви хаотично розміщені по всьому майданчику). Адже в ігровій формі дітям завжди простіше і ефективніше запам'ятовується нова інформація.

Дитячий простір "Magic Journey" – для дітей від 5 років. Це великий ігровий мультифункціональний комплекс у вигляді потяга з канатками, тунелями, гірками, мостами. Також на майданчику розміщені гойдалка-гніздо, каруселі, твістер тощо.

ІННОВАЦІЙНІ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ: СУТЬ НОВАТОРСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ЖК "НОВА АНГЛІЯ"

Методологія дизайну авторських дитячих майданчиків ЖК "Нова Англія" ґрунтується на 3 принципах.

Орієнтація за типом гри. Діти використовують різні типи ігор, щоб зрозуміти навколишній світ і оволодіти навичками. Головна новація ЖК "Нова Англія" – ​​використання дитячих майданчиків у якості інструменту розвитку мозку дітей, який дає можливість осмисленої фізичної активності. Естетизм і екологічність. Нові ігрові простори ЖК "Нова Англія" насправді унікальні: їх дизайн стає окремим арт-твором. Мистецтво – важливий аспект виховання. Завдяки естетиці у дітей формується і етичне сприйняття світу. Створення відчуття місця. Ігровий майданчик із сильним почуттям місця – це відображення культури і "духу" спільноти. Тому ігрові простори в "Новій Англії" створено в певній стилістиці, що відображає внутрішні культуру, цінності та ідеї. Відчуття причетності до місця і культури, у яких ви живете, є ключем до багатьох позитивних результатів не тільки для дітей, а й для всієї спільноти.

Таким чином ЖК "Нова Англія" виконує важливу соціальну функцію для українського суспільства. Адже діти – наше майбутнє, і яким воно буде залежить від гармонійності їх розвитку. А функціонал дитячих майданчиків у сучасних умовах відіграє одну з найважливіших ролей в цьому аспекті і, безумовно, вимагає нових рішень.