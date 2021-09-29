Україна з 1 жовтня повністю перейде на електронні лікарняні

Перехід на електронну форму повинен спростити процес оформлення лікарняного і забезпечити конфіденційність даних.

З 1 жовтня 2021 року в Україні всі лікарняні оформлятимуть в електронному вигляді. Усі дані про це будуть заноситися в електронну систему охорони здоров'я. Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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Система електронних лікарняних працює в країні з 1 червня 2021 року, але в тестовому режимі. Вона повинна була повноцінно працювати вже з 1 вересня, проте цю дату перенесли через те, що не всі лікарні встигали. До початку осені з 3 тисяч медичних закладів в електронній системі могли працювати 2,2 тисячі.

За словами Радуцького, станом на 27 вересня 2,9 тис. медустанов уже можуть оформляти електронні лікарняні.

"Зараз тільки 100 лікарень поки що не змогли налаштуватися на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб підключити ці заклади до електронної системи", — говорить Радуцький.

Що потрібно знати про електронні лікарняні

Після того, як інформація про медичний висновок потрапляє в електронну базу, вона направляється до Пенсійного фонду, де і генерується електронний лікарняний. Він з першого дня доступний і хворим, і роботодавцям, однак, ні Пенсійний фонд, ні роботодавець при оформленні лікарняного не отримують інформацію про те, на що конкретно хвора людина і яке лікування їй прописали. Це означає, що в системі реалізована політика конфіденційності.

Такий механізм забезпечить простоту оформлення — лікарі стануть менше заповнювати документів, а пацієнтам не потрібно буде пам'ятати всі точні дані про роботодавця. Також не потрібно буде повторно йти в лікарню, якщо хвороба протікає згідно з планом лікування. Усе буде відбуватися автоматично.

Що в результаті

За словами Радуцького, "індустрія" продажів фіктивних лікарняних листів Україні традиційно досить масштабна. Тому перехід на електронну форму дозволить вивести боротьбу з корупцією в цій сфері на новий рівень. Зараз на виплату лікарняних Фонд соцстраху витрачає мільярди гривень — тільки за вісім місяців 2021 року на це було виділено близько 10 млрд гривень. Співробітники Фонду здатні контролювати не більше 10% від усієї кількості лікарняних.

Електронна система дозволить ефективно відстежувати весь процес оформлення, оскільки кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що повний перехід усіх медустанов України на формування електронних лікарняних відбудеться з 1 вересня 2021 року.