У найближчі вихідні в Києві пройдуть особливі масові забіги

Через спортивні заходи в центрі Києва 2 і 3 жовтня обмежать рух.

У суботу, 2 жовтня, о 15:00 на столичному Хрещатику відбудеться "Марафон для всіх". Дистанцію в 1 кілометр 500 бігунів подолають за тих, хто через здоров'я, вік чи інші причини сам не може пробігти.

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Організатори акції зазначають, що серед бігунів буде Сергій Волевач. Після важкого ДТП він знову навчився ходити, і тепер хоче зробити сюрприз для своєї тітки Анни, яка доглядала за ним.

Також будуть бігти за Анастасію, яка через вроджений ДЦП пересувається на візку, і за 13-річного Максима Давидюка, першу дитину в Україні з пересадженим серцем.

Цього року такий марафон відбудеться втретє, але вперше в офлайн-форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію з наклейками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.

У неділю, 3 жовтня відбудеться "Важкий забіг" — дистанцію в 1 км подолає ветеран АТО Леонід Остальцев у військовій амуніції завважки 30 кілограмів.

Ці особливі забіги відбудуться в межах масового спортивного заходу "Нова пошта — Напівмарафон Київ". У зв'язку з цим 2 та 3 жовтня в центрі Києва буде перекрито рух, повідомили в КМДА.

Також, 2 жовтня, у межах події відбудеться ряд додаткових активностей: дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів і "Дитячий марафон" спільно зі спортивним рухом JuniorZ.

10 жовтня в столиці відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя ЗСУ.

Нагадаємо, 18 і 19 вересня в Києві проходили масові спортивні заходи, об'єднані назвою "11-й WORK.UA Київський напівмарафон 2021". За даними організаторів, для участі в них зареєструвалися близько 9 тис. осіб.