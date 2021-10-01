У найближчі вихідні в Києві пройдуть особливі масові забіги
Через спортивні заходи в центрі Києва 2 і 3 жовтня обмежать рух.
У суботу, 2 жовтня, о 15:00 на столичному Хрещатику відбудеться "Марафон для всіх". Дистанцію в 1 кілометр 500 бігунів подолають за тих, хто через здоров'я, вік чи інші причини сам не може пробігти.
Організатори акції зазначають, що серед бігунів буде Сергій Волевач. Після важкого ДТП він знову навчився ходити, і тепер хоче зробити сюрприз для своєї тітки Анни, яка доглядала за ним.
Також будуть бігти за Анастасію, яка через вроджений ДЦП пересувається на візку, і за 13-річного Максима Давидюка, першу дитину в Україні з пересадженим серцем.
Цього року такий марафон відбудеться втретє, але вперше в офлайн-форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію з наклейками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.
У неділю, 3 жовтня відбудеться "Важкий забіг" — дистанцію в 1 км подолає ветеран АТО Леонід Остальцев у військовій амуніції завважки 30 кілограмів.
Ці особливі забіги відбудуться в межах масового спортивного заходу "Нова пошта — Напівмарафон Київ". У зв'язку з цим 2 та 3 жовтня в центрі Києва буде перекрито рух, повідомили в КМДА.
Також, 2 жовтня, у межах події відбудеться ряд додаткових активностей: дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів і "Дитячий марафон" спільно зі спортивним рухом JuniorZ.
10 жовтня в столиці відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя ЗСУ.
Нагадаємо, 18 і 19 вересня в Києві проходили масові спортивні заходи, об'єднані назвою "11-й WORK.UA Київський напівмарафон 2021". За даними організаторів, для участі в них зареєструвалися близько 9 тис. осіб.