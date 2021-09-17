На вихідні, 18 і 19 вересня, центр Києва перекриють: адреси та карта

Для участі в різних масових забігах та естафетах зареєструвалися майже 9 тис. осіб.

Завтра і післязавтра, 18 і 19 вересня, в Києві будуть проходити кілька масових спортивних заходів, об'єднаних назвою "11-й WORK.UA Київський напівмарафон 2021". За даними організаторів, для участі в них зареєструвалися майже 9 тис. осіб. У зв'язку з цим будуть перекриватися вулиці та площі в центрі Києва, повідомили в КМДА.

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Де буде заборонений проїзд 18 і 19 вересня

З 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде заборонений рух автотранспорту:

на Контрактовій площі;

на вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської);

на вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської);

на вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).

Де і коли перекриють рух 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) — із 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) — із 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного моста) — із 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) — із 07:00 до 11:00

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;

вул. Трухановська — із 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;

Міст Метро — із 07:00 до 10:00;

поворот із моста Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.

Організатор події — громадська організація Run Ukraine ("Бігова Україна") — повідомила, що в програмі такі бігові заходи:

21 км — Київський напівмарафон;

10 км — sportbank забіг;

10 км — Ветеранська десятка;

4,2 км — Київ міні-марафон;

4,2 км — скандинавська ходьба.

У програмі також командні забіги й естафети.

Нагадаємо, востаннє рух транспорту в центрі Києва через масові забіги обмежували 28 серпня. Тоді проходив IV Всеукраїнський патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів "Поважаю воїнів, біжу за героїв України".