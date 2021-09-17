На вихідні, 18 і 19 вересня, центр Києва перекриють: адреси та карта
Для участі в різних масових забігах та естафетах зареєструвалися майже 9 тис. осіб.
Завтра і післязавтра, 18 і 19 вересня, в Києві будуть проходити кілька масових спортивних заходів, об'єднаних назвою "11-й WORK.UA Київський напівмарафон 2021". За даними організаторів, для участі в них зареєструвалися майже 9 тис. осіб. У зв'язку з цим будуть перекриватися вулиці та площі в центрі Києва, повідомили в КМДА.
Де буде заборонений проїзд 18 і 19 вересня
З 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде заборонений рух автотранспорту:
- на Контрактовій площі;
- на вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської);
- на вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської);
- на вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).
Де і коли перекриють рух 19 вересня:
- вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;
- вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — із 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) — із 07:00 до 11:00;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) — із 07:00 до 11:00;
- Гаванський міст (у напрямку Північного моста) — із 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) — із 07:00 до 11:00
- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;
- вул. Трухановська — із 07:00 до 12:00;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;
- Міст Метро — із 07:00 до 10:00;
- поворот із моста Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.
Організатор події — громадська організація Run Ukraine ("Бігова Україна") — повідомила, що в програмі такі бігові заходи:
- 21 км — Київський напівмарафон;
- 10 км — sportbank забіг;
- 10 км — Ветеранська десятка;
- 4,2 км — Київ міні-марафон;
- 4,2 км — скандинавська ходьба.
У програмі також командні забіги й естафети.
Нагадаємо, востаннє рух транспорту в центрі Києва через масові забіги обмежували 28 серпня. Тоді проходив IV Всеукраїнський патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів "Поважаю воїнів, біжу за героїв України".