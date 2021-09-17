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На выходные, 18 и 19 сентября, центр Киева перекроют: адреса и карта

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массовый бег, киев, фото

Для участия в различных массовых забегах и эстафетах зарегистрировались около 9 тыс. человек.

Завтра и послезавтра, 18 и 19 сентября, в Киеве будут проходить несколько массовых спортивных мероприятий, объединенных названием "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021". По данным организаторов, для участия в них зарегистрировались около 9 тыс. человек. В связи с этим будут перекрываться улицы и площади в центре Киева, сообщили в КГГА.

Где будет запрещен проезд 18 и 19 сентября

С 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет запрещено движение автотранспорта:

  • на Контрактовой площади;
  • на ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской);
  • на ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской);
  • на ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской).

Где и когда перекроют движение 19 сентября:

  • ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30;
  • Боричев спуск — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00;
  • ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро — с 07:00 до 10:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00.
перекрытие улиц, 19 сентября, киев

Организатор события – общественная организация Run Ukraine ("Беговая Украина") – сообщила, что в программе такие беговые мероприятия:

  • 21 км – Киевский полумарафон;
  • 10 км – sportbank забег;
  • 10 км – Ветеранская десятка;
  • 4,2 км – Киев мини-марафон;
  • 4,2 км – скандинавская ходьба.

В программе также командные забеги и эстафеты.

Напомним, В последний раз движение транспорта центре Киева из-за массового забега ограничивали 28 августа. Тогда проходил IV Всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".