В центре Киева завтра перекроют часть улиц в связи с легкоатлетическим забегом (карта)

Все желающие могут 28 августа пробежать дистанцию за любого из украинских воинов, погибших при защите страны.

Движение транспорта центре Киева будет ограничено в первой половине дня 28 августа. В это время там будет проходить IV Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Об этом сообщили в КГГА и привели список улиц, которые буду перекрыты.

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Забег состоится с 9:45 до 14:00. Он будет проходить по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) – Большая Васильковская – Павла Скоропадского – Бассейная – Эспланадная – территория НСК "Олимпийский" – улица Саксаганского – Шота Руставели – Бассейная – Павла Скоропадского – Большая Васильковская – Крещатик.

Забег проводится в рамках Дня памяти защитников Украины, который отмечается 29 августа.

Инициатором проведения забега выступила общественная организация "Славные эпохи Украины".

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за любого из украинских воинов, погибших при защите страны. Участие бесплатное. В этом году забег будет проходить не только в Киеве, но и других городах Украины.

Традицию забега "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" начал в 2018 году Олег Дурмасенко, отец погибшего героя украинско-российской войны.

Напомним, в Киеве в теплое время года часто проводятся массовые спортивные мероприятия в центре города. Так, 3 и 4 июля, состоялись соревнования "Олимпик триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого перекрывались улицы, изменялись маршруты движения общественного транспорта.

Но спорт — не единственная причина перекрытия улиц. Например, 11 и 12 июня на Софийской площади состоялся 17-й ежегодный фестиваль "Французская весна в Украине".