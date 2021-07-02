В Киеве на выходные перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону: карта объезда маршруток

Согласно данным КГГА, основное перекрытие улиц будет в центре города и запланировано на воскресенье.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, в Киеве состоятся спортивные соревнования "Олимпик триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого будут перекрываться улицы и изменятся маршруты движения общественного транспорта.

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С 6:00 3 июля и до 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также будут на несколько часов в субботу и воскресенье будут перекрываться ряд улиц.

Суббота, 3 июля

Состоятся забег на 5 км и детские старты.

С 16:00 до 20:00 перекроют ул. Трухановскую.

Воскресенье, 4 июля

Состоится индивидуальный заплыв на 1,5 км и триатлонний старт на дистанции "Олимпик", который включает этапы плавания (1500 м), велогонки (40 км) и бега (10 км).

График перекрытия улиц:

ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:00;

Боричев спуск — с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Рыбальская (ву направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 13:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 13:00;

ул. Трухановская — с 7:00 до 13:00.

Также 4 июля предусмотрено внесение изменений в движение автобусов маршрутов №№ 62, 114, 115. С начала движения и ориентировочно до 13:00 движение маршрутов будет организовано:

автобус № 62 от Ботанического сада до Европейской пл.;

автобус № 114 на участках:

от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

от железнодорожного вокзала "Центральный" до в Европейской пл.;

автобус № 115 от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская".

Напомним, предыдущее масштабное перекрытие улиц в центре Киева было 11 и 12 июня, когда на Софийской площади состоялся 17-й ежегодный фестиваль "Французская весна в Украине".

В Киеве из-за капитального ремонта до конца августа будет ограничено движение по проспекту Степана Бандеры.