У Києві на вихідні перекриють низку вулиць через змагання з тріатлону: карта об'їзду маршруток
Згідно з даними КМДА, основне перекриття вулиць буде в центрі міста і заплановане на неділю.
У суботу та неділю, 3 і 4 липня, в Києві відбудуться спортивні змагання "Олімпік тріатлон Кубок Києва 2021". Через це будуть перекриватися вулиці і зміняться маршрути руху громадського транспорту.
З 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також на кілька годин в суботу та неділю будуть перекриватися низка вулиць.
Субота, 3 липня
Відбудуться забіг на 5 км і дитячі старти.
З 16:00 до 20:00 перекриють вул. Труханівська.
Неділя, 4 липня
Відбудеться індивідуальний заплив на 1,5 км і тріатлону старт на дистанції "Олімпік", який включає етапи плавання (1500 м), велогонки (40 км) і бігу (10 км).
Графік перекриття вулиць:
- вул. Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:00;
- Боричів узвіз — з 07:00 до 13:00;
- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;
- Гаванський міст (у напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13:00;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного моста до вул. Електриків) — з 07:00 до 13:00;
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 13:00;
- поворот з моста Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 13:00;
- вул. Труханівская — з 7:00 до 13:00.
Також 4 липня передбачено внесення змін до рух автобусів маршрутів №№ 62, 114, 115. З початку руху і орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:
автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської пл.;
автобус № 114 на ділянках:
від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
від залізничного вокзалу "Центральний" до в Європейській пл.;
автобус № 115 від залізничної станції "Дарниця" до ст. м. "Либідська".
Нагадаємо, попереднє масштабне перекриття вулиць в центрі Києва було 11 і 12 червня, коли на Софійській площі відбувся 17-й щорічний фестиваль "Французька весна в Україні".
У Києві через капітальний ремонт до кінця серпня буде обмежено рух по проспекту Степана Бандери.