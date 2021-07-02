У Києві на вихідні перекриють низку вулиць через змагання з тріатлону: карта об'їзду маршруток

Згідно з даними КМДА, основне перекриття вулиць буде в центрі міста і заплановане на неділю.

У суботу та неділю, 3 і 4 липня, в Києві відбудуться спортивні змагання "Олімпік тріатлон Кубок Києва 2021". Через це будуть перекриватися вулиці і зміняться маршрути руху громадського транспорту.

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З 6:00 3 липня і до 22:00 4 липня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі. Також на кілька годин в суботу та неділю будуть перекриватися низка вулиць.

Субота, 3 липня

Відбудуться забіг на 5 км і дитячі старти.

З 16:00 до 20:00 перекриють вул. Труханівська.

Неділя, 4 липня

Відбудеться індивідуальний заплив на 1,5 км і тріатлону старт на дистанції "Олімпік", який включає етапи плавання (1500 м), велогонки (40 км) і бігу (10 км).

Графік перекриття вулиць:

вул. Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:00;

Боричів узвіз — з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного моста) — з 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного моста до вул. Електриків) — з 07:00 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського моста) — з 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 13:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 13:00;

вул. Труханівская — з 7:00 до 13:00.

Також 4 липня передбачено внесення змін до рух автобусів маршрутів №№ 62, 114, 115. З початку руху і орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

автобус № 62 від Ботанічного саду до Європейської пл.;

автобус № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

від залізничного вокзалу "Центральний" до в Європейській пл.;

автобус № 115 від залізничної станції "Дарниця" до ст. м. "Либідська".

Нагадаємо, попереднє масштабне перекриття вулиць в центрі Києва було 11 і 12 червня, коли на Софійській площі відбувся 17-й щорічний фестиваль "Французька весна в Україні".

У Києві через капітальний ремонт до кінця серпня буде обмежено рух по проспекту Степана Бандери.