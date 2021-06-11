Увечері 11 та 12 травня центр Києва частково буде закритий для руху автомобілів (схема)

На Софійській площі проходитиме фестиваль "Французька весна в Україні".

11 та 12 червня на Софійській площі під відкритим небом відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У зв'язку з цим, у ці дні із 16:00 до 23:00 буде обмежений рух транспорту на Софійській площі, вулицях Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) і в Рильському провулку.

Також будуть внесені зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями. Схеми руху транспорту можна подивитися тут.

Організатори фестивалю звертають увагу, що цьогоріч у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями вхід на виставу буде безкоштовним, проте за попереднім записом у межах наявних місць:

реєстрація на 11 червня;

реєстрація на 12 червня.

Детальну програму всіх заходів можна подивитися тут.

Нагадаємо, в Києві в травні поліція перекривала вулицю Саксаганського через роботу вибухотехніків.

У Києві через капітальний ремонт до кінця серпня буде обмежений рух по проспекту Степана Бандери.