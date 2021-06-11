Увечері 11 та 12 травня центр Києва частково буде закритий для руху автомобілів (схема)
На Софійській площі проходитиме фестиваль "Французька весна в Україні".
11 та 12 червня на Софійській площі під відкритим небом відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні".
У зв'язку з цим, у ці дні із 16:00 до 23:00 буде обмежений рух транспорту на Софійській площі, вулицях Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) і в Рильському провулку.
Також будуть внесені зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями. Схеми руху транспорту можна подивитися тут.
Організатори фестивалю звертають увагу, що цьогоріч у зв'язку з протиепідемічними обмеженнями вхід на виставу буде безкоштовним, проте за попереднім записом у межах наявних місць:
Детальну програму всіх заходів можна подивитися тут.
Нагадаємо, в Києві в травні поліція перекривала вулицю Саксаганського через роботу вибухотехніків.
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