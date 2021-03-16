В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры до конца лета (карта)

Проспект частично перекроют из-за капитального ремонта.

С сегодняшнего дня и до конца августа в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

Сообщается, что работы будут проводиться на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро Почайная. В ближайшие недели – от улицы Телиги до станции "Зенит".

Киевавтодор извинился за доставленные неудобства, добавив, что делает это "с заботой о дорогах и мостах".

Напомним, С 27 февраля по 31 мая будет частично ограничено движение транспорта на Индустриальном путепроводе в Киеве. Ранее в Киеве ограничивали движение на Лыбедском путепроводе.

Президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", заявил, что 4,5 тысячи километров государственных и 2 тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в 2021 году.

Фокус сообщал о том, что для ремонта и строительства дорог в 2021 году в бюджете заложено более 81 миллиарда гривен. "Укравтодор" назвал основные показатели по строительству и ремонту дорог и искусственных переправ.