В Киеве ограничат движение на Лыбедском путепроводе: где ждать пробки

Похоже, в сторону Демеевской площади лучше ехать другими путями

В Киеве ограничено движение транспорта на Лыбедском путепроводе. до 22 декабря, 20:00. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 9:00 до 15:00 будут проведут работы в направлении Печерского путепровода. А с 15:00 до 20:00 проведут работы в направлении Демеевской площади.

"Во время работ движение будет ограничено частично", – сказали коммунальщики.

Напомним, кабинет министров Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития в рамках проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".

Европейский инвестиционный банк выделит кредит Украине 640 млн евро на транспорт и инфраструктуру.

Ранее в Укравтодоре заявляли, что дороги стали стоить дешевле.