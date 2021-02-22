В 2021 году планируется отремонтировать 6,5 тыс. км дорог, – Зеленский

За 2020 год были отремонтированы и построены рекордные 4056 км дорог.

4,5 тысячи километров государственных и 2 тысячи километров местных дорог планируется отремонтировать в 2021 году, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Одним из приоритетов является строительство киевской объездной дороги (КОД) общей протяженностью 150 километров. Другой амбициозный проект, который будет посвящен 30-летию украинской независимости, – трасса М-30. По словам президента, эта дорога будет самой протяженной в стране – 1400 км, она свяжет западную и восточную части Украины.

По данным "Укравтодора", за 2020 год были отремонтированы и построены рекордные 4056 км дорог. При этом капитально отремонтировали 499, 3 км. 3 357 км дорог получили текущий средний ремонт.

Напомним, что проект нового маршрута М-30 (Стрый – Изварино) Зеленскому был представлен в декабре прошлого года. Он пройдет по уже существующим дорогам международного значения М-12 (Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка) и М-04 (Знаменка – Луганск – Изварино). Общая длина маршрута составит 1392,3 км, из них около 300 км находятся на оккупированной территории.

"Мы планируем завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. За первый год обновили более 200 км дороги М-12, в 2021 году основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является худшей международной дорогой Украины", – говорил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

КОД будет представлять собой полукольцо, которое соединит пять международных трасс. Протяженность дороги составит 150 км, она будет состоять из шести участков. В рамках проекта будет построен мост через реку Днепр длиной 25 км.

По предварительным расчетам, строительство КОД займет не менее 5-6 лет, а стоимость проекта составит 85 млрд грн. Начнут со строительства первого участка протяженностью 35 км, который соединит трассы М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса.