Более 4000 км дорог. В "Укравтодоре" подвели итоги деятельности за год (инфографика)

Из 4000 км дорог почти 500 было капитально отремонтировано.

План по восстановлению дорог государственного значения выполнен на 97%, — сообщается на странице "Укравтодора".

За 2020 год было отремонтировано и построено рекордные 4056 километров дорог. При этом капитально отремонтировали почти 500 км — 499, 3 км. Две трети дорог (3,357 км) получили текущий средний ремонт. Это означает восстановление 2-3 шаров асфальтобетонного покрытия.

Из государственного бюджета удалось потратить 82 млрд гривен, из которых 9,1 ушли на эксплуатационное содержание дорог.

Отмечается, что за средства международных организаций удалось отремонтировать 161 километр автодорог.

За счет бюджетного финансирования удалось обновить 158 штучных сооружений (мостов, развязок).

58 сооружений удалось построить и восстановить за счет международных финансовых организаций

13 реконструировать и построить

33 сооружения получили капитальный ремонт

54 — поточный средний ремонт.

Также в "Укравтодоре" отмечают, что план на 2020 год не был выполнен на 100% в сфере обновления дорог. Его удалось выполнить на 97%, обновление искусственных сооружений и эксплуатационное удержание дорог выполнено на 100%.

Напомним, по планам в 2021 году соединить Львовскую и Луганскую области единой магистралью.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. построит мост в Кременчуге. Они выиграли тендер на 11 млрд гривен.