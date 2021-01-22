Турецкая компания построит мост в Кременчуге за 11 миллиардов

95% материалов для строительства моста изготовлены в Украине.

В тендере на строительство моста в Кременчуге победила турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş с ценовым предложением в 11,24 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, 95% материалов для строительства моста изготовлены в Украине.

Новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом — с уличной сетью Кременчуга. Там построят транспортные развязки в разных уровнях общей длинной более 3 км.

Длина моста вместе с подходами — 1,7 км. Строительные работы начнутся в 2021 году, а будут закончены в 2024 году.

В комментариях под постом Укравтодора написали, что мост планируется возвести через единственную зону отдыха в Кременчуге.

По словам автора комментария Виктории Кочерги, местные жители обращаются с просьбой оставить доступ к песчаному берегу или привлечь местных властей для обустройства новой зоны отдыха и рыболовства, путем осуществления работ по намыву новой пляжной зоны рядом с новым мостом.

Судя по тендеру, на строительство моста претендовала другая турецкая компания — группа Онур. Эта компания строит мост в Запорожье, который недавно посетил Владимир Зеленский.

Турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş уже работала в Украине: строила терминал D аэропорта "Борисполь" и очистные сооружения сточных вод в Запорожье.

Напомним, Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев. Сейчас переправиться через Днестр в этом районе можно только на пароме.

Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Значительная ее часть уже построена или реконструирована. Молдова будет достраивать свою часть дороги.