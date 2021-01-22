Турецька компанія побудує міст у Кременчуці за 11 мільярдів

95% матеріалів для будівництва моста виготовлені в Україні.

У тендері на будівництво моста в Кременчуці перемогла турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş із ціновим пропозицією 11,24 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

За словами глави Укравтодору Олександра Кубракова, 95% матеріалів для будівництва моста виготовлені в Україні.

Новий міст буде вантовим і матиме чотири смуги руху, по дві в кожному напрямку.

На правому березі Дніпра він буде з'єднуватися з дорогою Н-08, на лівому — з вуличною мережею Кременчука. Там побудують транспортні розв'язки різних рівнів загальною довжиною понад 3 км.

Довжина моста разом з підходами — 1,7 км. Будівельні роботи розпочнуться в 2021 році, а будуть закінчені в 2024 році.

У коментарях під постом Укравтодору написали, що міст планують побудувати через єдину зону відпочинку в Кременчуці.

За словами авторки коментаря Вікторії Кочерги, місцеві жителі звертаються з проханням залишити доступ до піщаного берега або залучити місцеву владу для облаштування нової зони відпочинку та рибальства, шляхом здійснення робіт із намиву нової пляжної зони поруч із новим мостом.

Судячи з тендеру, на будівництво моста претендувала інша турецька компанія — група Онур. Ця компанія будує міст у Запоріжжі, який недавно відвідав Володимир Зеленський.

Турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş уже працювала в Україні: будувала термінал D аеропорту "Бориспіль" та очисні споруди стічних вод у Запоріжжі.

Нагадаємо, Україна профінансує будівництво моста через Дністер, який стане частиною нової автомагістралі, що з'єднує Київ і Кишинів. Зараз переправитися через Дністер в цьому районі можна тільки поромом.

Також Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до мосту. Значна її частина вже побудована або реконструйована. Молдова буде добудовувати свою частину дороги.