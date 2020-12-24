Зеленский прогулялся по новому мосту в Запорожье и пообещал "инфраструктурные победы"

Мост через Старый Днепр в Запорожье строят уже 16 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Запорожье открыл первую часть балочного моста через реку Старый Днепр, соединяющего Хортицкий район и остров Хортицу, и пообещал новые достижения, передает "Укринформ".

"На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед. Одна из них – Запорожский мост", – заявил глава государства.

На мост он прибыл со стороны Хортицкого района, доехал до его середины, а затем в сопровождении начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области и представителей местной власти пошел пешком.

Этот мост является частью Запорожского моста – девятикилометровой автотранспортной магистрали, строительство которой продолжается с 2004 года. Она состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Мост свяжет правобережную часть города с центральной левобережной частью и промышленными районами на севере Запорожья.

Этот объект уже много лет является причиной споров на самом высшем уровне. Еще в 2009 году тогдашний президент Виктор Ющенко просил премьер-министра Юлию Тимошенко предпринять неотложные меры для обеспечения финансирования строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, которое оказалось под угрозой из-за задержки перечислений, предусмотренных госбюджетом на год, и нехватки денег.

В 2010 году тогда первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев заверял, что мост достроят в 2012 году, поскольку это – "дело чести правительства". Однако следующие семь лет активные работы на объекте не проводились.

Летом прошлого года тогдашний глава Кабмина Алексей Гончарук назвал Запорожский мост "символом коррупции" и заявил, что после поездки Зеленского в Запорожье в августе 2019 года нашлись 30 миллионов на проектную документацию, а также правительство выделило 1,2 млрд. гривен для начала работ. Глава Кабмина обещал, что долгострой будет завершен в течении 2-3 лет.

В феврале 2020 года был определен победитель на строительство объекта – турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Общая стоимость проекта составляет 1,19 млрд грн.

Напомним, после инспекции строительства моста в августе 2019 года Зеленский опубликовал селфи на его фоне с подписью "Кто-то обещал много лет, а мы делаем!".