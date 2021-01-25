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Більше 4 000 км доріг. В "Укравтодорі" підсумували діяльність за рік (інфографіка)

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Фото: Укравтодор

З 4 000 км доріг майже 500 було капітально відремонтовано.

План із відновлення доріг державного значення виконаний на 97%, — повідомляється на сторінці "Укравтодору".

За 2020 рік було відремонтовано та побудовано рекордні 4 056 кілометрів доріг. Водночас капітально відремонтували майже 500 км — 499, 3 км. Дві третини доріг (3,357 км) отримали поточний середній ремонт. Це означає відновлення 2-3 шарів асфальтобетонного покриття.

Із державного бюджету вдалося витратити 82 млрд гривень, з яких 9,1 виділили на експлуатаційне утримання доріг.

Зазначається, що за кошти міжнародних організацій вдалося відремонтувати 161 кілометр автодоріг.

За рахунок бюджетного фінансування вдалося оновити 158 штучних споруд (мостів, розвʼязок).

  • 58 споруд вдалося побудувати і відновити за рахунок міжнародних фінансових організацій;
  • 13 — реконструювати і побудувати;
  • 33 споруди було капітально відремонтовано;
  • 54 — потоковий середній ремонт.

Також в "Укравтодорі" зазначають, що план на 2020 рік не був виконаний на 100% у сфері оновлення доріг. Його вдалося виконати на 97%, оновлення штучних споруд та експлуатаційне утримання доріг виконано на 100%.

Нагадаємо, 2021 році планується зʼєднати Львівську та Луганську області єдиної магістраллю.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret AS побудує міст у Кременчуці. Вони виграли тендер на 11 млрд гривень.