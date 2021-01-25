Більше 4 000 км доріг. В "Укравтодорі" підсумували діяльність за рік (інфографіка)

З 4 000 км доріг майже 500 було капітально відремонтовано.

План із відновлення доріг державного значення виконаний на 97%, — повідомляється на сторінці "Укравтодору".

За 2020 рік було відремонтовано та побудовано рекордні 4 056 кілометрів доріг. Водночас капітально відремонтували майже 500 км — 499, 3 км. Дві третини доріг (3,357 км) отримали поточний середній ремонт. Це означає відновлення 2-3 шарів асфальтобетонного покриття.

Із державного бюджету вдалося витратити 82 млрд гривень, з яких 9,1 виділили на експлуатаційне утримання доріг.

Зазначається, що за кошти міжнародних організацій вдалося відремонтувати 161 кілометр автодоріг.

За рахунок бюджетного фінансування вдалося оновити 158 штучних споруд (мостів, розвʼязок).

58 споруд вдалося побудувати і відновити за рахунок міжнародних фінансових організацій;

13 — реконструювати і побудувати;

33 споруди було капітально відремонтовано;

54 — потоковий середній ремонт.

Також в "Укравтодорі" зазначають, що план на 2020 рік не був виконаний на 100% у сфері оновлення доріг. Його вдалося виконати на 97%, оновлення штучних споруд та експлуатаційне утримання доріг виконано на 100%.

Нагадаємо, 2021 році планується зʼєднати Львівську та Луганську області єдиної магістраллю.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret AS побудує міст у Кременчуці. Вони виграли тендер на 11 млрд гривень.