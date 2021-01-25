Більше 4 000 км доріг. В "Укравтодорі" підсумували діяльність за рік (інфографіка)
З 4 000 км доріг майже 500 було капітально відремонтовано.
План із відновлення доріг державного значення виконаний на 97%, — повідомляється на сторінці "Укравтодору".
За 2020 рік було відремонтовано та побудовано рекордні 4 056 кілометрів доріг. Водночас капітально відремонтували майже 500 км — 499, 3 км. Дві третини доріг (3,357 км) отримали поточний середній ремонт. Це означає відновлення 2-3 шарів асфальтобетонного покриття.
Із державного бюджету вдалося витратити 82 млрд гривень, з яких 9,1 виділили на експлуатаційне утримання доріг.
Зазначається, що за кошти міжнародних організацій вдалося відремонтувати 161 кілометр автодоріг.
За рахунок бюджетного фінансування вдалося оновити 158 штучних споруд (мостів, розвʼязок).
- 58 споруд вдалося побудувати і відновити за рахунок міжнародних фінансових організацій;
- 13 — реконструювати і побудувати;
- 33 споруди було капітально відремонтовано;
- 54 — потоковий середній ремонт.
Також в "Укравтодорі" зазначають, що план на 2020 рік не був виконаний на 100% у сфері оновлення доріг. Його вдалося виконати на 97%, оновлення штучних споруд та експлуатаційне утримання доріг виконано на 100%.
Нагадаємо, 2021 році планується зʼєднати Львівську та Луганську області єдиної магістраллю.
Раніше повідомлялося, що турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret AS побудує міст у Кременчуці. Вони виграли тендер на 11 млрд гривень.