У 2021 році планується відремонтувати 6,5 тис. км доріг, — Зеленський

За 2020 рік було відремонтовано та побудовано рекордні 4 056 км доріг.

4,5 тисячі кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг планується відремонтувати в 2021 році, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

Одним із пріоритетів є будівництво київської об'їзної дороги (КОД) загальною протяжністю 150 кілометрів. Інший амбітний проект, який буде присвячений 30-річчю української незалежності, — траса М-30. За словами президента, ця дорога буде найдовшою в країні — 1 400 км, вона зв'яже західну та східну частини України.

За даними "Укравтодору", за 2020 рік було відремонтовано та побудовано рекордні 4 056 км доріг. При цьому капітально відремонтували 499,3 км. 3 357 км доріг отримали поточний середній ремонт.

Нагадаємо, що проект нового маршруту М-30 (Стрий — Ізварине) Зеленському був представлений в грудні минулого року. Він пройде вже наявними дорогами міжнародного значення М-12 (Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка) та М-04 (Знам'янка — Луганськ — Ізварине). Загальна довжина маршруту складе 1 392,3 км, із них майже 300 км знаходяться на окупованій території.

"Ми плануємо завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік оновили понад 200 км дороги М-12, у 2021 році основні роботи будуть зосереджені на М-04, яка зараз є гіршою міжнародною дорогою України", — говорив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

КОД являтиме собою півкільце, яке з'єднає п'ять міжнародних трас. Протяжність дороги складе 150 км, вона складатиметься з шести ділянок. У рамках проекту буде побудований міст через річку Дніпро довжиною 25 км.

За попередніми розрахунками, будівництво КОД триває не менше 5-6 років, а вартість проекту складе 85 млрд грн. Почнуть з будівництва першої ділянки протяжністю 35 км, яка з'єднає траси М-06 Київ — Чоп і М-05 Київ — Одеса.