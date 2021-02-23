Почти 6500 км. В "Укравтодоре" назвали планы восстановления дорог в 2021 году (инфографика)
Для ремонта и строительства дорог в 2021 году в бюджете заложено более 81 миллиарда гривен.
"Укравтодор" назвал основные показатели по строительству и ремонту дорог и искусственных переправ. Об этом компания написала в Фейсбуке.
В нынешнем году планируется ремонт и строительство дорог государственного значения общей протяженностью более 4500 км. Акцент будет сделан на международные и национальные дороги. Для этого в бюджете Украины на этот год запланировано 81,3 млрд гривен.
Согласно плану отремонтируют:
1025 км дорог международного значения;
1363 км национального значения;
904,3 км регионального значения;
1206 км — территориальных дорог.
Всего выходит 4498,3 км автодорог. 2000 км дорог будут восстановлены силами местных властей.
Планируется маршрутное строительство дорог и восстановление автодорог к границам с соседними странами. К 2023 году в компании рассчитывают обновить 600 км таких дорог.
Также в ведомстве планируют восстановить 150 штучных сооружений (мосты, эстакады, путепроводы и т.д.). Главными проектами является строительство мостов в Запорожье и начало строительства моста через Днепр в Кременчуге.
Эксперимент по строительству бетонных дорог будет продолжен и масштабирован. За год планируется обновить и построить почти 350 км таких дорог. Приоритетом выступает юг Украины, так как там более жаркий климат и больший трафик именно грузового транспорта.
Местные власти по всей стране обновят 2000 км дорог. Всего за год удастся построить и отремонтировать практически 6500 км дорог.
Напомним, в 2021 году в Мининфраструктуре планируют построить 1400 км дорог в концессию. Мост в Кременчуге будет строить турецкая компания за 11,25 млрд гривен.
8 февраля в Запорожье прибыл крупнейший плавучий кран в Европе для строительства мостов через Днепр.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года удалось восстановить более 4000 км автодорог. Капитальный ремонт из этих 4000 тысяч получило 500 км дорог.