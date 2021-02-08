Мост в Кременчуге будет строить турецкая компания за 11,25 млн грн

Строительство моста продлится до 2024 года. Им будет заниматься турецкая компания Dogus.

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret 8 февраля подписали договор на строительство моста в Кременчуге (Полтавская обл.) за 11,25 млрд грн.

Соответствующий тендер компания выиграла в конце января. В ходе торгов ожидаемая стоимость строительства на 11%, или на 1,27 млрд грн.

Планируется, что 95% материалов, которые будут использованы при строительстве моста, будут украинскими.

В "Укравтодоре" отметили, что новый мост позволит улучшить логистические маршруты в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Но основной выигрыш от нового моста получат жители города. Местное издание "Телеграф" отмечает, что река Днепр делит Кременчуг на две части. Каждое утро на работу с одного берега на другой едут в 50 тыс. человек, пятая часть населения города. Единственный – Крюковский мост открыли еще в 1949 году. Последний его капремонт состоялся 30 лет назад, но сейчас из-за высокой транспортной загруженности реконструкция моста невозможна. Чтобы объехать город, нужно сделать крюк в 50 км, через Светловодск. Если же говорить о мостах такого класса и нагрузки, то ближайшие находятся в Днепре и Киеве.

Новый мост будет вантовым с четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с уличной сетью Кременчуга. Там построят транспортные развязки в разных уровнях общей длинной более 3 км.

Длина моста вместе с подходами – 1,7 км. Строительные работы начнутся в 2021 году, а будут закончены в 2024 году.

Турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş уже работала в Украине: строила терминал D аэропорта "Борисполь" и очистные сооружения в Запорожье.

Напомним, Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев. Сейчас переправиться через Днестр в этом районе можно только на пароме. Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Значительная ее часть уже построена или реконструирована. Молдова будет достраивать свою часть дороги.