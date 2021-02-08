Міст у Кременчуці будуватиме турецька компанія за 11,25 млн грн

Будівництво моста триватиме до 2024 року. Ним буде займатися турецька компанія Dogus.

Державне агентство автомобільних доріг ( "Укравтодор") і турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret 8 лютого підписали договір на будівництво моста в Кременчуці (Полтавська обл.) за 11,25 млрд грн.

Відповідний тендер компанія виграла в кінці січня. У ході торгів очікувана вартість будівництва на 11%, або на 1,27 млрд грн.

Планується, що 95% матеріалів, що будуть використані при будівництві моста, будуть українськими.

В "Укравтодорі" зазначили, що новий міст дозволить поліпшити логістичні маршрути в центрі України за рахунок скорочення часу поїздок для автомобільного транспорту. Але основний виграш від нового моста отримають жителі міста. Місцеве видання "Телеграф" зазначає, що річка Дніпро ділить Кременчук на дві частини. Щоранку на роботу з одного берега на інший їдуть в 50 тис. чоловік, п'ята частина населення міста. Єдиний — Крюківський міст відкрили ще в 1949 році. Останній його капремонт відбувся 30 років тому, але наразі через високу транспортну завантаженість реконструкція моста неможлива. Щоб об'їхати місто, потрібно зробити гак в 50 км, через Світловодськ. Якщо ж говорити про мости такого класу і навантаження, то найближчі розташовані в Дніпрі і Києві.

Новий міст буде вантовим з чотирма смугами руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він буде з'єднуватися з дорогою Н-08, на лівому — з вуличною мережею Кременчука. Там побудують транспортні розв'язки в різних рівнях загальною довжиною понад 3 км.

Довжина моста разом з підходами — 1,7 км. Будівельні роботи почнуться у 2021 році, а будуть закінчені у 2024 році.

Турецька компанія Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş уже працювала в Україні: будувала термінал D аеропорту "Бориспіль" і очисні споруди в Запоріжжі.

Нагадаємо: Україна профінансує будівництво моста через Дністер, який стане частиною нової автомагістралі, що з'єднує Київ і Кишинів. Зараз переправитися через Дністер у цьому районі можна тільки на поромі. Також Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до мосту. Значна її частина вже побудована або реконструйована. Молдова буде добудовувати свою частину дороги.