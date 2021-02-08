В Запорожье прибыл крупнейший плавкран Европы для продолжения строительства мостов (фото)

Грузоподъемность плавучего крана достигает 800 тонн.

Для продолжения строительства мостов через Днепр в Запорожье прибыл самый крупный в Европе плавающий кран LK-800 "Zakhariy", который уже переправил первую временную опору №10 весом в 234 тоны. Об этом сообщается на странице строительной компании в Фейсбуке.

По плану строительства, кран будет сооружать опоры между островом Хортица и центральной частью Запорожья. Параллельно с установкой временных сооружений, на Кривой бухте начали собирать пролеты моста. Одна часть пролета весит 700-800 тонн. Их будут транспортировать на место строительства и монтировать непосредственно на опоры. На данный момент готовы два таких пролета.

Инженер Onur Group Ukraine Бурхан Альтунгек так комментирует установку первой временной опоры: "Если можно так сказать, это наш первый ребенок, с которым мы скоро попрощаемся. Увидим, как это все будет происходить. Надеюсь, все пройдет гладко и успешно, и мы завершим эту операцию без инцидентов".

По итогу первую временную опору установили за 4 часа.

Сообщается, что к середине августа нынешнего года планируется завершение монтажа одного направления по мосту и запуск автомобильного сообщения.

Кран "Захарий" построен в 2009 году на заводе "Кузня на Рыбальском". Его максимальная высота подъема составляет 75 метром, а вес судна составляет около 3000 тонн.

Напомним, мост в Запорожье является долгостроем, его строительство с переменным успехом длится уже 16 лет. Еще в 2009 году тогдашний президент Виктор Ющенко просил премьер-министра Юлию Тимошенко предпринять неотложные меры для обеспечения финансирования строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, которое оказалось под угрозой из-за задержки перечислений, предусмотренных госбюджетом на год, и нехватки денег.

В 2010 году тогда первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев заверял, что мост достроят в 2012 году, поскольку это – "дело чести правительства". Однако следующие семь лет активные работы на объекте не проводились.

Летом прошлого года тогдашний глава Кабмина Алексей Гончарук назвал Запорожский мост "символом коррупции" и заявил, что после поездки Зеленского в Запорожье в августе 2019 года нашлись 30 миллионов на проектную документацию, а также правительство выделило 1,2 млрд. гривен для начала работ. Глава Кабмина обещал, что долгострой будет завершен в течении 2-3 лет.

В феврале 2020 года был определен победитель на строительство объекта – турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Общая стоимость проекта составляет 1,19 млрд грн.