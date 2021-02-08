До Запоріжжя прибув найбільший плавкран Європи для продовження будівництва мостів (фото)

Вантажопідйомність плавучого крана досягає 800 тонн.

Для продовження будівництва мостів через Дніпро до Запоріжжя прибув найбільший в Європі плавучий кран LK-800 "Zakhariy", який вже переправив першу тимчасову опору №10 вагою 234 тони. Про це повідомляється на сторінці будівельної компанії у Фейсбуці.

За планом будівництва, кран споруджуватиме опори між островом Хортиця та центральною частиною Запоріжжя. Паралельно з установкою тимчасових споруд, на Кривий бухті почали збирати прольоти мосту. Одна частина прольоту важить 700-800 тонн. Їх транспортуватимуть на місце будівництва та монтувати безпосередньо на опори. Наразі готові два таких прольоти.

Інженер Onur Group Ukraine Бурхан Альтунгек так коментує установку першої тимчасової опори: "Якщо можна так сказати, це наша перша дитина, з якою ми скоро попрощаємося. Побачимо, як це все відбуватиметься. Сподіваюся, все пройде гладко й успішно, і ми завершимо цю операцію без інцидентів".

За підсумком першу тимчасову опору встановили за 4 години.

Повідомляється, що до середини серпня цього року планується завершення монтажу одного напрямку по мосту та запуск автомобільного сполучення.

Кран "Захарій" побудований в 2009 році на заводі "Кузня на Рибальському". Його максимальна висота підйому становить 75 метром, а вага судна становить майже 3 000 тонн.

Нагадаємо, міст у Запоріжжі є довгобудом, його будівництво з перемінним успіхом триває вже 16 років. Ще в 2009 році тодішній президент Віктор Ющенко просив прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко вжити невідкладних заходів для забезпечення фінансування будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі, яке опинилося під загрозою через затримки перерахувань, передбачених держбюджетом на рік, і браку грошей.

У 2010 році тоді перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв запевняв, що міст добудують у 2012 році, оскільки це — "справа честі уряду". Однак наступні сім років активні роботи на об'єкті не проводилися.

Улітку минулого року тодішній глава Кабміну Олексій Гончарук назвав Запорізький міст "символом корупції" та заявив, що після поїздки Зеленського до Запоріжжя в серпні 2019 року знайшлися 30 мільйонів на проектну документацію, а також уряд виділив 1,2 млрд гривень для початку робіт. Глава Кабміну обіцяв, що довгобуд закінчать протягом 2-3 років.

У лютому 2020 року було визначено переможця на будівництво об'єкта — турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. Загальна вартість проекту становить 1,19 млрд грн.