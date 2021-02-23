Майже 6 500 км. В "Укравтодорі" назвали плани відновлення доріг у 2021 році (інфографіка)

Для ремонту та будівництва доріг у 2021 році в бюджеті закладено більше 81 мільярда гривень.

"Укравтодор" назвав основні показники з будівництва та ремонту доріг і штучних переправ. Про це компанія написала у Фейсбуці.

У нинішньому році планується ремонт і будівництво доріг державного значення загальною протяжністю понад 4 500 км. Акцент буде зроблений на міжнародні та національні дороги. Для цього в бюджеті України на цей рік заплановано 81,3 млрд гривень.

Згідно з планом відремонтують:

1 025 км доріг міжнародного значення;

1 363 км національного значення;

904,3 км регіонального значення;

1 206 км — територіальних доріг.

Усього виходить 4 498,3 км автодоріг. 2 000 км доріг будуть відновлені силами місцевої влади.

Фото: Укравтодор

Планується маршрутне будівництво доріг та відновлення автодоріг до кордонів із сусідніми країнами. До 2023 року в компанії розраховують відновити 600 км таких доріг.

Фото: Укравтодор

Також у відомстві планують відновити 150 штучних споруд (мости, естакади, шляхопроводи тощо). Головними проектами є будівництво мостів у Запоріжжі та початок будівництва моста через Дніпро в Кременчуці.

Експеримент із будівництва бетонних доріг буде продовжений та масштабований. За рік планується оновити й побудувати майже 350 км таких доріг. Пріоритетним є південь України, оскільки там більш жаркий клімат і більший трафік саме вантажного транспорту.

Фото: Укравтодор

Місцеві влади по всій країні оновлять 2 000 км доріг. Усього за рік вдасться побудувати та відремонтувати практично 6 500 км доріг.

Нагадаємо, у 2021 році в Мінінфраструктури планують побудувати 1 400 км доріг у концесію. Міст у Кременчуці будуватиме турецька компанія за 11,25 млрд гривень.

8 лютого в Запоріжжі прибув найбільший плавучий кран в Європі для будівництва мостів через Дніпро.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2020 року вдалося відновити понад 4 000 км автодоріг. Капітальний ремонт із цих 4 000 тисяч отримало 500 км доріг.