В Киеве ограничат движение на Индустриальном путепроводе: где ожидать пробки

Движение транспорта ограничат с 27 февраля по 31 мая

С 7 утра 27 февраля по 31 мая будет частично ограничено движение транспорта на Индустриальном путепроводе в Киеве.

Об этом сообщается на официальном канале в Telegram Киевской государственной городской администрации (КГГА).

В ведомстве анонсировали начало первого этапа капитального ремонта Индустриального путепровода.

"С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе – также начнут в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода. Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская", – проинформировали в КГГА.

[ + – ] Место ремонтных работ на Индустриальном путепроводе

Также отмечено, что работы будут выполнены в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.

"Это – первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году", – акцентировали внимание в ведомстве.

[ + – ] Сообщение КГГА

Ранее в Киеве ограничивали движение на Лыбедском путепроводе.

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