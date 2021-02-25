У Києві обмежать рух на Індустріальному шляхопроводі: де чекати заторів

Рух транспорту обмежать з 27 лютого по 31 травня.

З 7 ранку 27 лютого до 31 травня буде частково обмежений рух транспорту на Індустріальному шляхопроводі в Києві.

Про це повідомляється на офіційному каналі в Telegram Київської державної міської адміністрації (КМДА).

У відомстві анонсували початок першого етапу капітального ремонту Індустріального шляхопроводу.

"З 27 лютого роботи починають на частини шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня — також почнуть в напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежений на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу. Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частини шляхопроводу в сторону центру. Пішоходи зможуть рухатися тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська", — поінформували в КМДА.

[ + – ] Місце ремонтних робіт на Індустріальному шляхопроводі

Також зазначено, що роботи будуть виконані в комплексі з оновленням вулиці Борщагівській.

"Це — перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", — акцентували увагу у відомстві.

[ + – ] повідомлення КМДА

Раніше в Києві обмежували рух на Либідському шляхопроводі.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", заявив, що 4,5 тисячі кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг планується відремонтувати в 2021 році.

Фокус повідомляв про те, що для ремонту і будівництва доріг в 2021 році в бюджеті закладено більше 81 мільярда гривень. "Укравтодор" назвав основні показники щодо будівництва та ремонту доріг і штучних переправ.