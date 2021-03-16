У Києві обмежать рух на проспекті Бандери до кінця літа (карта)

Проспект частково перекриють через капітальний ремонт.

Від сьогодні і до кінця серпня в Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери через капітальний ремонт. Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору" у Facebook.

Повідомляється, що роботи будуть проводитися на ділянці від вулиці Олени Теліги до Оболонського проспекту в бік станції метро Почайна. У найближчі тижні — від вулиці Теліги до станції "Зеніт".

Київавтодор попросив вибачення за доставлені незручності, додавши, що робить це "з турботою про дороги і мости".

Нагадаємо, що з 27 лютого по 31 травня буде частково обмежено рух транспорту на Індустріальному шляхопроводі в Києві. Раніше в Києві обмежували рух на Либідському шляхопроводі.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", заявив, що 4,5 тисячі кілометрів державних і 2 тисячі кілометрів місцевих доріг планується відремонтувати у 2021 році.

Фокус повідомляв про те, що для ремонту і будівництва доріг у 2021 році в бюджеті закладено понад 81 мільярд гривень. "Укравтодор" назвав основні показники щодо будівництва і ремонту доріг та штучних переправ.