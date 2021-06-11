Вечером 11 и 12 мая центр Киева частично будет закрыт для движения автомобилей (схема)

На Софийской площади будет проходить фестиваль "Французская весна в Украине".

11 и 12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-й ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине".

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В связи с этим, в эти дни с 16:00 до 23:00 будет ограничено движения транспорта на Софийской площади, улицах Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.

Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам. Схемы движения транспорта можно посмотреть здесь.

Организаторы фестиваля обращают внимание, что в этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями вход на спектакль будет бесплатным, однако по предварительной записи в пределах имеющихся мест:

регистрация на 11 июня;

регистрация на 12 июня.

Подробную программу всех мероприятий можно посмотреть здесь.

Напомним, в Киеве в мае полиция перекрывала улицу Саксаганского из-за работы взрывотехников.

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