У центрі Києва завтра перекриють частину вулиць у зв'язку з легкоатлетним забігом (карта)
Всі охочі можуть 28 серпня пробігти дистанцію за будь-якого з українських воїнів, загиблого при захисті країни.
Рух транспорту центрі Києва буде обмежено в першій половині дня 28 серпня. В цей час там буде проходити IV Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів "Поважаю воїнів, біжу за героїв України". Про це повідомили в КМДА і навели список вулиць, які будуть перекриті.
Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00. Він буде проходити за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) — Велика Васильківська — Павла Скоропадського — Басейна — Еспланадна — територія НСК "Олімпійський" — вулиця Саксаганського — Шота Руставелі — Басейна — Павла Скоропадського — Велика Васильківська — Хрещатик.
Забіг проводиться в межах Дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня.
Ініціатором проведення забігу виступила громадська організація "Славні епохи України".
Всі охочі зможуть приєднатися і пробігти 2,5 або 10 км за будь-якого з українських воїнів, загиблих при захисті країни. Участь безкоштовна. Цього року забіг проходитиме не тільки в Києві, а й в інших містах України.
Традицію забігу "Поважаю воїнів, біжу за героїв України" почав у 2018 році Олег Дурмасенко, батько загиблого героя українсько-російської війни.
Нагадаємо, в Києві в теплу пору року часто проводяться масові спортивні заходи в центрі міста. Так, 3 і 4 липня, відбулися змагання "Олімпік триатлон Кубок Києва 2021". Через це перекривали вулиці, змінювали маршрути руху громадського транспорту.
Але спорт — не єдина причина перекриття вулиць. Наприклад, 11 і 12 червня на Софійській площі відбувся 17-й щорічний фестиваль "Французька весна в Україні".