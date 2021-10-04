Бруд і комахи. Під Полтавою закрили пекарню, що працює в антисанітарних умовах (фото)

Під час обшуків силовики виявили, що хліб пекли з простроченої сировини, а саму випічку повинні були відправити в школи.

На Полтавщині була виявлена хлібопекарня, яка випікала хлібобулочні вироби для шкіл з прострочених продуктів і в антисанітарних умовах. За результатами перевірки Полтавської Держпродпотребслужби робота на підприємстві припинена. Про це повідомляє сайт Головного управління організації в Полтавській області.

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Фахівцями Служби в приміщеннях пекарні були виявлені бруд, мухи та інші комахи, прострочену сировину, а також хліб, який повернули з реалізації для подальшої переробки.

Позапланову перевірку провели ще 29 вересня, під час якої виявлено ряд санітарних порушень виробництва, що можуть загрожувати здоров'ю і життю людей. Серед них

немає декларацій виробників на пакувальні матеріали та інгредієнти;

немає інвентарю для миття кімнати та переодягання персоналу, через що виробництво не підтримується в чистому і робочому стані;

на потужності зберігаються прострочені сировина та інгредієнти;

при відвідуванні туалету персонал переходить з чистої зони в брудну, а миття інвентарю і рук проводиться в одній раковині тощо.

На підставі Закону України "Про основні засади і вимоги до безпеки та якості харчових продуктів" та Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин" роботу підприємства призупинили. Щоб відновити свою діяльність, пекарня повинна виправити виявлені порушення протягом 10 днів.

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