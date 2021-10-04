Грязь и насекомые. Под Полтавой закрыли пекарню, работающую в антисанитарных условиях (фото)

При обысках силовики обнаружили, что хлеб пекли из просроченного сырья, а саму выпечку должны были отправить в школы.

На Полтавщине была обнаружена хлебопекарня, которая выпекала хлебобулочные изделия для школ из просроченных продуктов и в антисанитарных условиях. По результатам проверки Полтавской Госпродпотребслужбы работа на предприятии приостановлена. Об этом сообщает сайт Главного управления организации в Полтавской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Специалистами Службы в помещениях пекарни были выявлены грязь, мухи и другие насекомые, просроченное сырье, а также хлеб, который вернули с реализации для дальнейшей переработки.

Внеплановую проверку провели еще 29 сентября, во время который выявлены ряд санитарных нарушений производства, что могут угрожать здоровью и жизни людей. Среди них

отсутствуют декларации производителей на упаковочные материалы и ингредиенты;

отсутствует инвентарь для мытья комнаты переодевания персонала, из-за чего производство не поддерживается в чистом и рабочем состоянии;

на мощности сохраняются просроченные сырье и ингредиенты;

при посещении туалета персонал переходит из чистой зоны в грязную, а мытье инвентаря и рук проводится в одной раковине и т.д.

На основании Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" и Закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" работу предприятия приостановили. Чтобы возобновить свою деятельность, пекарня должна исправить выявленные нарушения в течение 10 дней.

Напомним, что весною жители Ровно пожаловались на соседа, из-за которого многоэтажный дом заполонили насекомые и жуткая вонь. Владелец квартиры съел одного таракана на глазах у возмущенных соседей.

В поезде Одесса-Харьков пассажиры сняли на видео большое количество тараканов, которые бегали по полу и стенам вагона.