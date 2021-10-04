Грязь и насекомые. Под Полтавой закрыли пекарню, работающую в антисанитарных условиях (фото)
При обысках силовики обнаружили, что хлеб пекли из просроченного сырья, а саму выпечку должны были отправить в школы.
На Полтавщине была обнаружена хлебопекарня, которая выпекала хлебобулочные изделия для школ из просроченных продуктов и в антисанитарных условиях. По результатам проверки Полтавской Госпродпотребслужбы работа на предприятии приостановлена. Об этом сообщает сайт Главного управления организации в Полтавской области.
Специалистами Службы в помещениях пекарни были выявлены грязь, мухи и другие насекомые, просроченное сырье, а также хлеб, который вернули с реализации для дальнейшей переработки.
Внеплановую проверку провели еще 29 сентября, во время который выявлены ряд санитарных нарушений производства, что могут угрожать здоровью и жизни людей. Среди них
- отсутствуют декларации производителей на упаковочные материалы и ингредиенты;
- отсутствует инвентарь для мытья комнаты переодевания персонала, из-за чего производство не поддерживается в чистом и рабочем состоянии;
- на мощности сохраняются просроченные сырье и ингредиенты;
- при посещении туалета персонал переходит из чистой зоны в грязную, а мытье инвентаря и рук проводится в одной раковине и т.д.
На основании Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" и Закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" работу предприятия приостановили. Чтобы возобновить свою деятельность, пекарня должна исправить выявленные нарушения в течение 10 дней.
Напомним, что весною жители Ровно пожаловались на соседа, из-за которого многоэтажный дом заполонили насекомые и жуткая вонь. Владелец квартиры съел одного таракана на глазах у возмущенных соседей.
В поезде Одесса-Харьков пассажиры сняли на видео большое количество тараканов, которые бегали по полу и стенам вагона.