Вікно можливостей. Як підвищити ефективність виробництва у часи пандемії

Цього року ювелірний дім SOVA зміг масштабувати потужності, незважаючи на складні реалії українського ювелірного ринку.

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SOVA працює на українському ювелірному ринку з 2000 року, і практично з початку своєї діяльності орієнтується на власне виробництво, щоб не залежати від зовнішніх постачальників. З 2003 року компанія відкрила виробництво, масштаб якого зріс з 250 кв. м. і 25 працівників до 1 тис. кв. м. і 146 працівників. А впровадження ефективної системи управління та навчання кадрів, дозволило бренду скоротити строк виготовлення прикраси з 60 до 18 днів, враховуючи що кількість деталей у одному виробі підвищилася з трьох до шести. Крім того, завдяки власному виробництву SOVA покриває як власний запит на товари, так і виробляє прикраси для дистрибуції по всій Україні.

Розширення виробництва відбулося у нелегкий для ювелірного ринку час. З початком пандемії попит на прикраси у світі скоротився на 40%, за даними організації Gold Council. Український ювелірний ринок постраждав ще більше – падіння порівняно з докарантинним періодом склало 70% за оцінками Всеукраїнської асоціації ювелірів. Проте бренд SOVA зміг уникнути падіння завдяки інтенсивному розвитку онлайн-каналів продажів. За словами Степана Слинчука, виконавчого директора SOVA, перший квартал 2020 року компанія завершила з приростом продажів на 73% порівняно з першим кварталом 2019-го. Загалом за 2020 рік трафік підвищився на 60%, а продажі – на 122%.

[ + – ] Степан Слинчук, виконавчий директор SOVA

"Ювелірні прикраси мають унікальну властивість. Їхня цінність із часом не втрачається. Візьміть будь що придбане у торгівельному центрі та уявіть, скільки це буде коштувати через рік або навіть через місяць. Натомість ювелірна прикраса буде слугувати багато років. Саме ця властивість, на мою думку, дозволяє зберігати актуальність ювелірних прикрас, незважаючи на будь-які кризові явища. Клієнти добре розуміють співвідношення ціни та цінності у довгостроковому періоді, саме тому віддають перевагу ювелірним прикрасам, навіть під час турбулентних часів", — відзначає Степан Слинчук.

Майстерність і техніка

Розширення та модернізація виробництва відбувалося разом з тим, як ювеліри бренду SOVA впроваджували нові техніки створення прикрас. До 2013 року, коли відбувся ребрендинг SOVA, основною технікою виробництва прикрас було традиційне лиття. З 2013-го компанія вдосконалила цю техніку та впровадила нові – наприклад, техніку емалі, лазерне зварювання та виготовлення об"ємних пустотілих виробів. З 2017 року бренд виготовляє прикраси у техніці ажурного пустотілого лиття – саме в ній виготовлене ексклюзивне кольє для Мей Маск, відомої американської моделі, матері мільярдера Ілона Маска, коли вона відвідувала Київ у листопаді 2017-го.

За останні два роки українські ювеліри впровадили технології безперервного лиття та механічної обробки прикрас. Ці інновації потребували не тільки розширення, але й модернізації виробництва. Тому компанія закупила різноманітне обладнання – сучасні станки для монтування, шліфування та поліровки прикрас, обладнання для ювелірних емалей, мікроскопи, нову гальванічну лінію з автодозуванням родію, ультразвукові мийки. Деякі одиниці обладнання проектуються технологами виробництва та виготовляються індивідуально. Інструменти, також, нерідко виготовляються індивідуально під конкретні задачі.

Один з викликів у розширенні виробництва є пошук та підбір фахівців, яких у ювелірній сфері небагато. Проте компанія SOVA за останній рік змогла розширити штат на 44 працівники з різних напрямків виробництва. "З огляду на дефіцит кадрів ми розглядаємо співробітників як з досвідом, так і без досвіду, з інших міст, та зацікавлені у якісній підготовці молодих кадрів. На виробництві проводимо постійне навчання і розвиваємо персонал. Також проводимо оцінку на розрядність кожного ювеліра, і після привласнення розрядності, за кожен розряд маємо бонусну систему", — говорить Степан Слинчук.

Важливий аспект діяльності компанії – робота з його залишками. У ювелірній справі залишки дорогоцінні, адже це золото та коштовні камені. За словами Степана Слинчука, компанія змогла налагодити високу оборотність залишків, яка перевищує світові показники. Цей процес вимагає великої уваги та зусиль, водночас є одним з факторів рентабельності ювелірного бізнесу.

Стратегічні цілі

Асортиментна політика SOVA потребувала розширення і модернізації виробництва, адже бренд випускає не менше чотирьох нових колекцій на рік. Крім того, ювелірний дім SOVA особливий своїми колабораціями з відомими дизайнерами, артистами та масштабними проектами. До прикладу, одна з нових колекцій з"явилася у співпраці з Юлією Саніною, фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS.

Кожна колекція SOVA має унікальний дизайн, де змінюються як кількість деталей, так і техніки їх виробництва. Тому виробничий колектив працює інтенсивно і гнучко, враховуючи постійні зміни асортименту. "Кожен з підрозділів компанії постійно працює над удосконаленням процесів. Це дозволяє ускладнювати дизайн прикрас та втілювати сміливі задуми. Висока складність та вимоги до якості не дозволяють нам використовувати сторонніх підрядників. Уся продукція виробляється на власному заводі. Динаміка зростання продажів вимагає від виробництва постійної напруженої роботи для того, щоб не відставати, та забезпечити необхідну кількість продукту. Турбулентні умови створюють вікна можливостей, якими ми будемо користуватися", — говорить Степан Слинчук. На майбутнє SOVA має довгостроковий план розвитку. За словами виконавчого директора, наразі компанія зосередилася на внутрішньому ринку – планує розширюватися у регіонах і до кінця фінансового року відкрити близько семи нових магазинів.