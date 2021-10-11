Окно возможностей. Как повысить эффективность производства во времена пандемии

В этом году ювелирный дом SOVA смог масштабировать мощности, несмотря на сложные реалии украинского ювелирного рынка

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SOVA работает на украинском ювелирном рынке с 2000 года, и практически с начала своей деятельности ориентируется на собственное производство, чтобы не зависеть от внешних поставщиков. С 2003 года компания открыла производство, масштаб которого вырос с 250 кв. м. и 25 работников до 1 тыс. кв. м. и 146 работников. А внедрение эффективной системы управления и обучения кадров, позволило бренду сократить срок изготовления украшения с 60 до 18 дней, учитывая что количество деталей в одном изделии повысилась с трех до шести. Кроме того, благодаря собственному производству SOVA покрывает как собственный запрос на товары, так и производит украшения для дистрибуции по всей Украине.

Расширение производства произошло в нелегкое для ювелирного рынка время. С началом пандемии спрос на украшения в мире сократился на 40%, по данным организации Gold Council. Украинский ювелирный рынок пострадал еще больше — падение по сравнению с докарантинним периодом составило 70% по оценкам Всеукраинской ассоциации ювелиров. Однако бренд SOVA смог избежать падения благодаря интенсивному развитию онлайн-каналов продаж. По словам Степана Слинчука, исполнительного директора SOVA, первый квартал 2020 компания завершила с приростом продаж на 73% по сравнению с первым кварталом 2019-го. В общем 2020 года трафик повысился на 60%, а продажи — на 122%.

[ + – ] Степан Слинчук, исполнительный директор SOVA

"Ювелирные украшения обладают уникальным свойством. Их ценность со временем не теряется. Возьмите любой приобретенное в торговом центре и представьте, сколько это будет стоить через год или даже через месяц. Зато ювелирное украшение будет служить много лет. Именно это свойство, по моему мнению, позволяет сохранять актуальность ювелирных украшений, несмотря на любые кризисные явления. Клиенты хорошо понимают соотношение цены и ценности в долгосрочном периоде, поэтому предпочитают ювелирные украшения, даже в турбулентные времена", — отмечает Степан Слинчук.

Мастерство и техника

Расширение и модернизация производства происходило вместе с тем, как ювелиры бренда SOVA внедряли новые техники создания украшений. К 2013 году, когда состоялся ребрендинг SOVA, основной техникой производства украшений было традиционное литье. С 2013 года компания усовершенствовала эту технику и внедрила новые — например, технику эмали, лазерная сварка и изготовление объемных пустотелых изделий. С 2017 года бренд производит украшения в технике ажурного пустотелого литья — именно в ней изготовлено эксклюзивное колье для Мэй Маск, известной американской модели, матери миллиардера Илона Маска, когда она посещала Киев в ноябре 2017 года.

За последние два года украинские ювелиры внедрили технологии непрерывного литья и механической обработки украшений. Эти инновации требовали не только расширения, но и модернизации производства. Поэтому компания закупила разнообразное оборудование — современные станки для монтирования, шлифовки и полировки украшений, оборудование для ювелирных эмалей, микроскопы, новую гальваническую линию с автодозированием родия, ультразвуковые мойки. Некоторые единицы оборудования проектируются технологами производства и изготавливаются индивидуально. Инструменты также нередко изготавливаются индивидуально под конкретные задачи.

Одним из вызовов в расширении производства является поиск и подбор специалистов, которых в ювелирной сфере немного. Однако компания SOVA за последний год смогла расширить штат на 44 работника по различным направлениям производства. "Учитывая дефицит кадров мы рассматриваем сотрудников как с опытом, так и без опыта, из других городов, и заинтересованы в качественной подготовке молодых кадров. На производстве проводим постоянное обучение и развиваем персонал. Также проводим оценку на разрядность каждого ювелира, и после присвоения разрядности, за каждый разряд имеем бонусную систему ", — говорит Степан Слинчук.

Важный аспект деятельности компании — работа с остатками. В ювелирном деле остатки драгоценные, ведь это золото и драгоценные камни. По словам Степана Слинчука, компания смогла наладить высокую оборачиваемость остатков, которая превышает мировые показатели. Этот процесс требует большого внимания и усилий, одновременно является одним из факторов рентабельности ювелирного бизнеса.

Стратегические цели

Ассортиментная политика SOVA нуждалась в расширении и модернизации производства, ведь бренд выпускает не менее четырех новых коллекций в год. Кроме того, ювелирный дом SOVA выделяется своими коллаборациями с известными дизайнерами, артистами и масштабными проектами. К примеру, одна из новых коллекций появилась в сотрудничестве с Юлией Саниной, фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS.

Каждая коллекция SOVA имеет уникальный дизайн, где меняются как количество деталей, так и техники их производства. Поэтому производственный коллектив работает интенсивно и гибко, учитывая постоянные изменения ассортимента. "Каждое из подразделений компании постоянно работает над совершенствованием процессов. Это позволяет усложнять дизайн украшений и воплощать смелые замыслы. Высокая сложность и требования к качеству не позволяют нам использовать сторонних подрядчиков. Вся продукция производится на собственном заводе. Динамика роста продаж требует от производства постоянной напряженной работы для того, чтобы не отставать и обеспечить необходимое количество продукта. Турбулентные условия создают окна возможностей, которыми мы будем пользоваться", — говорит Степан Слинчук. На будущее SOVA имеет долгосрочный план развития. По словам исполнительного директора, в настоящее время компания сосредоточилась на внутреннем рынке — планирует расширяться в регионах и до конца финансового года открыть около семи новых магазинов.