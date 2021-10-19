Суд виніс вирок учаснику обстрілу "112 Україна" (відео)

У рішенні суду зазначено, що ініціатором теракту був Семен Семенченко, а Костянтин Нікітенко забезпечував безпеку операції.

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Костянтину Нікітенку, який проходив у справі обстрілу будівлі "112 каналу" в 2019 році. Його визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні, а також у проведенні теракту і засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки. Вирок опублікований на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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[ + – ] Відео обстрілу 112 каналу в 2019 році

У документі йдеться, що Нікітенко співпрацював зі слідством і на суді визнав свою участь в обстрілі будівлі "112 каналу" 13 липня 2019 року.

"Відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБІ_1 остаточне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна", — йдеться у вироку.

В матеріалах справи зазначено, що ініціатором теракту був ексдепутат Семен Семенченко, який зі свого боку доручив організацію Вадиму Боровику. Щоб полегшити проведення операції, Боровик залучив Нікітенка, який повинен був відповідати за безпеку операції. Вночі 13 липня у призначений час вони під'їхали до будівлі "112 каналу" на велосипедах і зробили постріл по будівлі з гранатомета РПГ-22. Однак, за словами Нікітенка, стріляв тільки один Боровик.

Що відомо про участь Нікітенка у збройному формуванні?

У рішенні суду також сказано про створення Семенченком у 2018 році воєнізованого формування, а саме приватної військової компанії "Donbass Battalion corporation", яка була зареєстрована в США. В Україні вона діяла під виглядом охоронної фірми ТОВ "Донкорп Україна", в яку входив Нікітенко. За даними слідства, в організацію входили колишні бійці батальйону "Донбас" — Семен Семенченко, Анатолій Виногродський, Євген Шевченко і Сергій Якимович, а пізніше до них приєднався і Нікітенко. Члени цього формування побудували і облаштували в Україні тренувальну базу, де Нікітенко займався підбором і навчанням новобранців.

Раніше повідомлялося, що колишнього народного депутата Семена Семенченка підозрюють в організації обстрілу будівлі українського телевізійного каналу з протитанкового гранатомета в липні 2019 року. За версією слідства, він здійснював передачу грошей для придбання транспорту та "інших засобів", необхідних для скоєння злочину.