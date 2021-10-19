Суд вынес приговор соучастнику обстрела "112 Украина" (видео)

В решении суда указано, что инициатором теракта был Семен Семенченко, а Константин Никитенко обеспечивал безопасность операции.

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор Константину Никитенко, который проходил по делу обстрела здания "112 канала" в 2019 году. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, а также в проведении теракта и приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Приговор опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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[ + – ] Видео обстрела 112 канала в 2019 году

В документе говорится, что Никитенко сотрудничал со следствием и на суде признал свое участие в обстреле здания "112 канала" 13 июля 2019 года.

"В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить ЛИЦУ_1 окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества", — говорится в приговоре.

В материалах дела указано, что инициатором теракта был экс-депутат Семен Семенченко, который в свою очередь поручил организацию Вадиму Боровику. Чтобы облегчить проведение операции, Боровик привлек Никитенко, который должен был отвечать за безопасность операции. Ночью 13 июля в назначенное время они подъехали к зданию "112 канала" на велосипедах и совершили выстрел по зданию из гранатомета РПГ-22. Однако, по словам Никитенко, стрелял только один Боровик.

Что известно об участии Никитенко в вооруженном формировании?

В решении суда также говорится о создании Семенченко в 2018 году военизированного формирования, а именно частной военной компании "Donbass Battalion corporation", которая была зарегистрирована в США. В Украине она действовала под видом охранной фирмы ООО "Донкорп Украина", в которую входил Никитенко. По данным следствия, в организацию входили бывшие бойцы батальона "Донбасс" — Семен Семенченко, Анатолий Виногродский, Евгений Шевченко и Сергей Акимович, а позже к ним присоединился и Никитенко. Члены этого формирования построили и обустроили в Украине тренировочную базу, где Никитенко занимался подбором и обучением новобранцев.

Ранее сообщалось, что бывшего народного депутата Семена Семенченко подозревают в организации обстрела здания украинского телевизионного канала с противотанкового гранатомета в июле 2019 года. По версии следствия, он осуществлял передачу денег для приобретения транспорта и "других средств", необходимых для совершения преступления.